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مدرب أرسنال يكشف سرا عن صلاح.. ويبدي ندمه

مدرب أرسنال يكشف سرا عن صلاح.. ويبدي ندمه
http://almnatiq.net/?p=674168
المناطق - وكالات

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي عن سر بشأن النجم المصري محمد صلاح، قد يثير سخط جماهير باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي مقابلة جرت مؤخرا، كشف المدرب الإسباني إيمري أنه رفض التعاقد مع صلاح في صيف عام 2017، لأنه “لم يؤمن بقدراته”، عندما كان مدربا لباريس سان جرمان، وفقا لصحيفة “ديلي ميرور”.

وقال إيمري: “كانت هناك شكوك حول ما إذا كان (صلاح) سيستطيع اللعب بمستوى عال في فريق كبير مثل باريس سان جرمان”.

واعترف إيمري بخطأه قائلا: “اليوم أنا متأكد بأن صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم”.

وحسب الصحيفة، فإن صلاح كان مراقبا من كشافي النادي الباريسي عندما كان في صفوف روما الإيطالي، فيما ناقش النادي إمكانية انتقاله لفرنسا، لكن الشكوك بقدرات اللاعب كانت كبيرة.

وانتقل صلاح لصفوف ليفربول صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، وتألق هناك حتى أصبح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أصبح إيمري مدربا لأرسنال الإنجليزي الصيف الماضي.

وسيواجه إيمري النجم المصري الذي شكك بقدراته السبت، عندما يستضيف ليفربول متصدر الدوري أرسنال صاحب المركز الخامس، في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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