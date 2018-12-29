مقتل وإصابة 25 عنصرا حوثيا في هجوم للجيش شمال الضالع

مقتل وإصابة 25 عنصرا حوثيا في هجوم للجيش شمال الضالع

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مقتل وإصابة 25 عنصرا حوثيا في هجوم للجيش شمال الضالع

مقتل وإصابة 25 عنصرا حوثيا في هجوم للجيش شمال الضالع
http://almnatiq.net/?p=674186
المناطق - وكالات

قُتل وجُرح 25 من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش الوطني اليمني في مديرية دمت شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قتلى المليشيا سقطوا خلال صد الجيش محاولات تسلل كانت مليشيا الحوثي تستعد للقيام بها إلى مواقع في الرحبة وقرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت لانتشال عدد من قتلاها كانوا قد سقطوا في مواجهات سابقة.
وذكر المصدر في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش شنت هجومًا مضادًا على مجاميع المليشيا المتسللة وقتلت منها 17 عنصرًا وجُرح 8 آخرين وتدمير عربة تابعة لها بما تحمله من ذخيرة خلال الهجوم.

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