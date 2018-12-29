الجيش اليمني ينزع مئات الألغام في الحديدة تمهيدا لانسحاب الحوثيين 

الجيش اليمني ينزع مئات الألغام في الحديدة تمهيدا لانسحاب الحوثيين 

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الجيش اليمني ينزع مئات الألغام في الحديدة تمهيدا لانسحاب الحوثيين 

الجيش اليمني ينزع مئات الألغام في الحديدة تمهيدا لانسحاب الحوثيين 
http://almnatiq.net/?p=674192
المناطق - وكالات

نزعت فرق نزع الألغام التابعة للجيش الوطني اليمني، مئات الألغام وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في الخطوط الرئيسية والفرعية على الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء وطرق أخرى مؤدية إلى مدينة الحديدة.
وقال مصدر مسؤول في ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني: إن فرق نزع الألغام بدأت أعمالها أمس، تمهيدًا لعودة الحياة لمدينة الحديدة وتسهيل حركة مرور بعد انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من المدينة وموانئها.
وذكر المصدر في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن فرق الجيش تمكنت من نزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا في مداخل مدينة الحديدة بهدف فتح طرقات آمنة للمرور إلى مدينة الحديدة في حال نفذت مليشيا الحوثي التزامها بالانسحاب من المدينة ومينائها.

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