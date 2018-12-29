بلدية شرق الدمام: ضبط 8 أطنان مواد غذائية متنوعة في سوق عشوائي لعمالة مخالفة

الدمام - المناطق

ضبطت بلدية شرق الدمام، بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطه المنطقة الشرقية، مؤخرا أكثر من ٨ أطنان من الخضار والفواكه واللحوم والأسماك المجهولة المصدر، يقوم على بيعها مجموعة من العمالة المخالفة‪ للنظام، في أحد أحياء مدينة الدمام، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة، و التي تأتي ضمن حملات وجولات البلدية التي تنفذها في نطاق اشرافها، وتماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #غذاؤكم_أمانة، وحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن إدارة الأسواق والنظافة بالبلدية وبالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطه المنطقة الشرقية، قامت بحمله على أحد الأسواق العشوائية المخالفة، نتج عنها ضبط عدد من العمالة المخالفة يقومون باستغلال السوق لبيع الخضروات والفواكه واللحوم، حيث تم مصادرة أكثر من ٨ أطنان من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والمواد الغذائية المتنوعة وإحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وتنظيف الموقع من المخلفات والنفايات، مشيرا الى أنه شارك في الحملة أكثر من ٥٠ مشرفا” ومراقبا” وعامل نظافة و ١٤ معدة للنظافة.

وأكد الغامدي أنه سيتم متابعة الموقع وجميع المواقع المحتمل تواجد المخالفين فيها وسوف يتم تطبيق النظام على كل مخالف وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ‪.

ودعا الغامدي جميع المواطنين والمقيمين مشاركة البلدية حرصها، والابلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940‪.