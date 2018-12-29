الأمسية الشعرية الرابعة في مهرجان الجنادرية في أدبي الشرقية

الدمام - منال الدوسري

بحضور متذوقي الشعر ومحبي القصيد احتضنت قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأول الأمسية الشعرية الرابعة التي أقامها المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية بالتعاون مع نادي المنطقة الشرقية الأدبي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمهرجان في دورته الثالثة والثلاثين والتي أدارها رئيس مجلس إدارة النادي الناقد الأستاذ محمد بودي وشارك فيها كل من الشاعر د عبدالإله جدع والشاعرة أديم الأنصاري والشاعر حمد العمار والشاعر علي الزهراني وقد حضر الأمسية سفير جمهورية بنين لدى المملكة موتائرو فاضلو والملحق التجاري في السفارة د ثاني عبدالحميد اللذان يزوران المنطقة الشرقية.

واشتملت الأمسية خمس جولات قرأ الشاعر عبدالآله جدع قصائد ( ياموطن العز، ته كيف شاء لك الدلال، لاتهابي، لوم الحظ، ياقرة العين )

فمن قصيدة الدلال يقول:

أنت الذي.. سكن الفؤاد

وسرّه ..قد صار سرّك

عهدٌ قطعت ..على الهوى

سأردّ ..بالغفران هَجْرك

وقرأت أديم الأنصاري خمس قصائد ( زينة البلدان، متاهة عاشق،وماأدراك ماالرجل، أفيق، مات الهوى)

فمن قصيدة أفيق تقول :

أفيق على همسات الهوى

وأغفو على ساكنات الضلوع

وأنثر من وجنتيه الندى

وأشعل من راحتي الشموع

كما قرأ الشاعرحمد العمار خمس قصائد( باذخة الجمال، بين الأمين والمأمون،شيطانها، مختلَس)

فمن قصيدة مختلَس يقول:

تزهو بجرأتها حينا وحشمتها

والحسن أعنفه ما كان ملتبسا

إذا أشاحت بعينيها مراوغة

لم تبق حينئذ نفْسا ولا نفَسا

في حين قرأ الشاعر علي الزهراني القصائد (تحية أديب ، معزوفة الضاد، مشنقة ،خليل الروح ، ملحمة وطن )

فمن قصيدة خليل الروح يقول :

خليل الروح مالي يا منالي

عداك فكن لهذا القلب لُبّـا

حقيقٌ وصلُ من تهوى عذابٌ

وفيـك أخـالهُ ياعذبُ عذبـا

بعدها كرّم رئيس النادي الأستاذ محمد بودي الشعراء المشاركين بشهادات التقدير وعدد من إصدارات النادي الأدبية كما أهدى سفير جمهورية بنين عدداً من إصدارات النادي ثم التقطت صورة جماعية للمشاركين والحضور .