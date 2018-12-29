تنافس بين الصقارين في مهرجان “سفاري بقيق”

بقيق - فهد المريخي

نظم مهرجان “سفاري بقيق” في نسخته الثالثة أمس، مسابقة “الدعو بالملواح للصقور” وذلك بمشاركة نخبة من الصقارين وحضرها عدد كبير من المهتمين بالصقور ، .

وأوضح ذكر مدير فعاليات سباق الصقور بمهرجان “سفاري بقيق” بخيت الشدي أن المسابقة شملت ثلاث فئات من الصقور وهي فئة “الحر” ، وفئة “الجين”، والفئة الثالثة “الشاهين”، مشيراً إلى أن جوائز المسابقة بلغة قيمتها 100 ألف ريال وتنافس عليها الصقارين المشاركين من داخل المملكة ودول الخليج، فيما تم تكريم المتسابقين بموقع المهرجان وتسليم الجوائز لهم.

وأشار إلى أن مهرجان “سفاري بقيق” نظم عدد من المسابقات بين الصقارين خلال النسختين الماضيتين وشهدت إقبال من المهتمين بالصقور ومشاركة عدد كبير من الصقارين ذوي الخبرة في مجال تربية الصقور واقتنائها، مؤكداً بأن سفاري بقيق أولى للصقارين أهمية كبيرة حيث يقدم الدعوة لهم خلال مدة إقامة المهرجان الذي يستمر 10 أيام وينظم لهم المسابقات وذلك بهدف الحفاظ على التراث الأصيل وصونه واستدامته.