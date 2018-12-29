تدخل جراحي لنزيف بالصدر ينقذ طفل بمستشفى الملك خالد

حفر الباطن - المناطق

نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد من انقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر سنتين تعرض إلى نزيف داخل الصدر نتيجة سقوط جسم خشبي اخترق جسده، بتدخل جراحي نادر.

أحضر الطفل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى ومباشرة تم تحرير جسم الطفل واستخراج الجسم الخشبي من جسده، مع تقديم كامل الإجراءات الطبية له.

بعد ذلك أجريت له أشعة مقطعية تبين من خلالها وجود نزيف داخل الصدر وتم نقل الطفل إلى قسم العناية المركزة ليكون تحت الملاحظة الدائمة، مع وضع أنبوب في الصدر يقوم بتصريف النزيف ويساعد على انتشار الرئة، تجنباً لأي تدخل جراحي لخطورة ذلك على الطفل.

وبالرغم من تقديم جميع الوسائل العلاجية إلا أن وتيرة النزيف لم تتوقف، مما استدعى الفريق الطبي بقسم جراحة الصدر بإجراء تدخل جراحي للطفل ونقله لغرفة العمليات وبعد فتح الصدر تبين وجود انقطاع في الرابط الرئوي الأيمن وجرح تهتكي بالرئة تسبب بوجود النزيف، نجح الفريق الطبي حينها في إيقاف النزيف.

نُقل الطفل إلى قسم العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة أربع أيام، ثم تحسنت الحالة ونقل للجناح وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة، وبعد مراجعة العيادات الخارجية تبين أنه ليس بحاجة لأي زيارات مستقبلية حيث شفيا تماماُ ولله الحمد.