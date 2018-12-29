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تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران

تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران
http://almnatiq.net/?p=674217
المناطق - متابعات

دمر الدفاع الجوي السعودي، السبت، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران ، والصاروخ الباليستي هو الثاني خلال 24 ساعة الذي يستهدف أراضي السعودية.

ويأتي إطلاق الصاروخ الحوثي صوب المملكة في ظل خروقات متتالية من جانب الميليشيات الحوثية لاتفاق السويد الموقع مع الحكومية اليمنية الشرعية.

وتعرضت نجران في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني لمحاولة إطلاق صاروخ باليستي من جانب الحوثيين، ونجحت قوات التحالف في اعتراضه دون أن يتسبب في أي إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، في وقت سابق استمرار الميليشيات الحوثية في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وأطلق الحوثيون أكثر من 206 صواريخ على السعودية، تسببت في استشهاد أكثر من 211 مدنياً من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن إصابة المئات.

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