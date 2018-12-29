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البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات

البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات
http://almnatiq.net/?p=674220
المناطق - متابعات

شهد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، ازدحاماً كبيراً مع بداية الإجازة المدرسية في السعودية، وغص بأكثر من 300 ألف مسافر، ما أدى إلى زحمة وتأخر في الإجراءات استمر لساعات، ما دفع مملكة البحرين إلى الإعلان عن سماحها للمسافرين السعوديين دخول أراضيها عبر الجسر دون أية إجراءات بشكل استثنائي.

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الجمعة، أنه “بمناسبة الإجازة المدرسية، ستسمح مملكة البحرين بدخول المواطنين السعوديين من غير إجراء بشكل استثنائي ومتقطع، تسهيلاً للعبور وتقليلا من وقت الانتظار”.

وشهد جسر الملك فهد الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، حركة كثيفة جداً باتجاه البحرين.

وأكدت المؤسسة أن الجهود متواصلة من قبل جميع الإدارات لتقليل ساعات الانتظار، مشددة على أنها تسخر كل جهودها لتقديم الدعم للإدارات العاملة والتنسيق معها بشكل مستمر.

كما أوضحت أن الجسر شهد ‬حركة متصاعدة منذ منتصف الأسبوع الجاري، وبلغت ذروتها مساء الخميس، متوقعة أن يستمر الزحام حتى الأسبوع المقبل. ووصفت الجهود المبذولة لتقليل فترة الزحام وإنهاء إجراءات المسافرين بـ”الكبيرة” من جميع الإدارات، وعلى مدار الساعة لتقليل فترات الانتظار.

إلى ذلك، دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين إلى استخدام تطبيق الجسر “kfca”، للتأكد من انسيابية الحركة.

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