احدث الأخبار

قطاع المقاولات فرص وتحديات .. لقاء بغرفة أبها
أبرز المواد
 البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات
أبرز المواد
 تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران
أبرز المواد
 تنافس بين الصقارين في مهرجان “سفاري بقيق”
المنطقة الشرقية
 الأمسية الشعرية الرابعة في مهرجان الجنادرية في أدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
 سوق القيصرية ينقل التعامل الاقتصادي والاجتماعي للزوار بيت الخير
المنطقة الشرقية
 الرزحة والعازي والتغرود فنون شعبية عمانية تجذب زوار مهرجان سفاري بقيق
المنطقة الشرقية
 بلدية شرق الدمام: ضبط 8 أطنان مواد غذائية متنوعة في سوق عشوائي لعمالة مخالفة
المنطقة الشرقية
 تدخل جراحي لنزيف بالصدر ينقذ طفل بمستشفى الملك خالد
المنطقة الشرقية
 اوبريت ” مجدٌ وعشق ” بصوت الفنان صالح اليامي يرافقه سيوف المجاردة في افتتاح المجاردة أجمل الاثنين القادم
منطقة عسير
 الجيش اليمني ينزع مئات الألغام في الحديدة تمهيدا لانسحاب الحوثيين 
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الشرعية والانقلابيين وافقوا على فتح الممرات الإنسانية بالحديدة
أبرز المواد
قطاع المقاولات فرص وتحديات .. لقاء بغرفة أبها

قطاع المقاولات فرص وتحديات .. لقاء بغرفة أبها

أبرز المواد
البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات

البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات

أبرز المواد
تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران

تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران

أبرز المواد
تنافس بين الصقارين في مهرجان “سفاري بقيق”

تنافس بين الصقارين في مهرجان “سفاري بقيق”

المنطقة الشرقية

قطاع المقاولات فرص وتحديات .. لقاء بغرفة أبها

قطاع المقاولات فرص وتحديات .. لقاء بغرفة أبها
http://almnatiq.net/?p=674223
المناطق - أبها

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها لقاء مفتوحاً مع الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد تحت عنوان قطاع المقاولات فرص وتحديات؛ وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 1/1/2019م في قاعة الشيخ عبدالله أبو ملحة بمقر الغرفة. وقد دعت غرفة ابها جميع المقاولين في المنطقة بالإضافة الى المهتمين في القطاع لحضور اللقاء الذي سوف يركز على عدة محاور من أبرزها التحديات التي تواجه القطاع بالإضافة الى رؤية المملكة 2030 ودور قطاع المقاولات كما سيتم التطرق الى الخارطة الاستراتيجية للهيئة وأبرز إنجازاتها.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أنشأت بقرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436هـ يقضي بالموافقة على تنظيم الهيئة، لتكون رؤيتها هي بناء المستقبل بثقة، ورسالتها هي تنظيم قطاع المقاولات من خلال وضع وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات، وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وتتمثل أبرز محاور وأهداف الهيئة في وضع وتنفيذ أفضل الممارسات المعنية للمقاولات وإنشاء منظمة عالمية لهذا القطاع، وتقديم حلول ابتكارية للقطاع وترسيخ الشفافية، وتحسين مهارات المقاولين ومساعدة الشركات المحلية العاملة بالقطاع على توسع نطاق اعمالها خارج المملكة.

روابط ذات صلة

البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات

البحرين تسمح بدخول السعوديين دون إجراءات
تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران

تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب نجران
اوبريت ” مجدٌ وعشق ” بصوت الفنان صالح اليامي يرافقه سيوف المجاردة في افتتاح المجاردة أجمل الاثنين القادم

اوبريت ” مجدٌ وعشق ” بصوت الفنان صالح اليامي يرافقه سيوف المجاردة في افتتاح المجاردة أجمل الاثنين القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*