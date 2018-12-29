قطاع المقاولات فرص وتحديات .. لقاء بغرفة أبها

المناطق - أبها

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها لقاء مفتوحاً مع الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد تحت عنوان قطاع المقاولات فرص وتحديات؛ وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 1/1/2019م في قاعة الشيخ عبدالله أبو ملحة بمقر الغرفة. وقد دعت غرفة ابها جميع المقاولين في المنطقة بالإضافة الى المهتمين في القطاع لحضور اللقاء الذي سوف يركز على عدة محاور من أبرزها التحديات التي تواجه القطاع بالإضافة الى رؤية المملكة 2030 ودور قطاع المقاولات كما سيتم التطرق الى الخارطة الاستراتيجية للهيئة وأبرز إنجازاتها.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أنشأت بقرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436هـ يقضي بالموافقة على تنظيم الهيئة، لتكون رؤيتها هي بناء المستقبل بثقة، ورسالتها هي تنظيم قطاع المقاولات من خلال وضع وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات، وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وتتمثل أبرز محاور وأهداف الهيئة في وضع وتنفيذ أفضل الممارسات المعنية للمقاولات وإنشاء منظمة عالمية لهذا القطاع، وتقديم حلول ابتكارية للقطاع وترسيخ الشفافية، وتحسين مهارات المقاولين ومساعدة الشركات المحلية العاملة بالقطاع على توسع نطاق اعمالها خارج المملكة.