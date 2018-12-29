أمانة الشرقية تستقبل الزوار في إجازة الربيع بأكثر من 8 ملايين زهرة وتجهيز 112 ملعباً

المناطق - الدمام

استعدت أمانة المنطقة الشرقية لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي للموسم الحالي، من خلال الخطة التي وضعتها والتي جرى تنفيذها بحاضرة الدمام، حيث تم الانتهاء من صيانة وتجهيز الحدائق والساحات و المنتزهات والواجهات البحرية، وزراعة الازهار، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب الإنارة التجميلية على النخيل والأشجار والشجيرات في الشوارع والميادين العامة، إضافة الى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر، كما قامت زرعت الأمانة أكثر من 8 ملايين زهرة موسمية، تم توزيعها على مستوى مدن حاضرة الدمام، ونفذت الأمانة، وبنجاح كبير، خططاً لتجهيز الحدائق والميادين والساحات والواجهات البحرية والكورنيش والملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها من أجل تهيئتها التهيئة الكاملة لاستقبال الزوار ، سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها.

وبادرت فرق الصيانة التابعة للأمانة، بتوجيهات من معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بتهيئة وتجهيز 88 ساحة وميدانا، تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة والترفيه لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها، كما تم تجهيز 678 حديقة عامة ومنتزه من خلال زراعتها بالورود والأشجار المناسبة والتي تعطي الجمالية المميزة لهذه الحدائق والمنتزهات، حيث حرصت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق بزراعة أكثر من ثمانية ملايين زهرة موسمية، انتشرت في حدائق ومنتزهات وميادين وطرق الحاضرة، وذلك في إطار استعداد الأمانة لتهيئة المنطقة الشرقية لاستقبال زوار إجازة منتصف العام الدراسي في المنطقة الشرقية ، إضافة الى تجهيز وصيانة 22 نافورة تفاعلية مميزة ذات طابع جمالي، تم توزيعها على الحدائق والميادين والمنتزهات العامة في إطار تجميل وتمييز المنطقة بطابع يوحي بمدى حرص الأمانة على استقبال الربيع بشكل مميز، من أجل إسعاد الأهالي والمقيمين وكذلك زوار المنطقة الشرقية.

كما أنهت الإدارة العامة للصيانة والتشغيل صيانة دورات المياه في الكورنيشات، وكذلك كراسي الجلوس، واستبدال التالف منها أو إصلاح ما يتطلب إصلاحه، حتى يتسنى للزوار التنزه والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص فرق الصيانة والتي تعمل على جاهزية تامة في حال الاحتياج لها.

كما قامت الأمانة والبلديات التابعة بعمل تجهيزات وصيانة للمواقع التي يرتادها الشباب كالملاعب الرياضية والتي بلغ عددها 112 ملعبا رياضيا، لتكون بجاهزية كاملة من أجل الترفيه على الشباب والطلبة سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها، خصوصاً بعد فترة الامتحانات والتي يحتاج الجميع فيها للراحة والاستمتاع في مثل هذه الإجازة.