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الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم

الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم
http://almnatiq.net/?p=674241
المناطق - الجبيل الصناعية
جمعت فعالية هلا بالاجازه والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل على شاطيء الفناتير الجنوبي بالجبيل الصناعية اكثر من 30 طائر من الطيور النادره حول العالم والتي اوشكت على الانقراض .
حيث يقول ابراهيم العربي مدير  محمية فريق المجد  المشاركة بالفعالية شاركنا بالعديد من الطيور النادره والتي استوردناها من البرازيل ، وإندونيسيا ، وتنزانيا ، وأمريكا الوسطى ، والهند ، بالاضافة  إلى الأمازون.
وأضاف العربي قائلا تترواح أسعار هذه الطيور من 5000 حتى 70000  ريال وذلك لندرتها وألوانها  الجذابة .
وأشار ألى أن انواع الطيور الموجودة تتمثل في طائر بلوفرينتد جاكو ثالث أفضل الامزونيات في العالم من جهة الكلام فهو طائر جميل ومتكلم بطلاقة وموطنة الأمازون ، طائر ورند فرونتد مكاو مهدد بالانقراض  واعدادة حول العالم أصبحت قليلة جدا ويمتاز بألوانة الجذابة وحركته الجميلة المميزة، وطائر شل طوقان ، وطائر كوكاتو ، وطائر كيب باروت امزوني ، والطاووس الهندي ، وطائر كوكاتو ميجر ميتشل ، وطائر الكتلينا مكاو ، وطائر الهار ليكوين مكاو ،و طائر التوراكوا، بالاضافة إلى طائر النخيل .
واضح العربي إن الزوار يعشقون الطيور بجمالها وتفاعلها معهم بشكل إليف .
الجدير بالذكر إن فعالية  هلا بالاجازة تفتح  أبوابها من الساعة 3 عصرا  وحتى التاسعة مساء.

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