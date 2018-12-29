الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم

المناطق - الجبيل الصناعية

جمعت فعالية هلا بالاجازه والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل على شاطيء الفناتير الجنوبي بالجبيل الصناعية اكثر من 30 طائر من الطيور النادره حول العالم والتي اوشكت على الانقراض .

حيث يقول ابراهيم العربي مدير محمية فريق المجد المشاركة بالفعالية شاركنا بالعديد من الطيور النادره والتي استوردناها من البرازيل ، وإندونيسيا ، وتنزانيا ، وأمريكا الوسطى ، والهند ، بالاضافة إلى الأمازون.

وأضاف العربي قائلا تترواح أسعار هذه الطيور من 5000 حتى 70000 ريال وذلك لندرتها وألوانها الجذابة .

وأشار ألى أن انواع الطيور الموجودة تتمثل في طائر بلوفرينتد جاكو ثالث أفضل الامزونيات في العالم من جهة الكلام فهو طائر جميل ومتكلم بطلاقة وموطنة الأمازون ، طائر ورند فرونتد مكاو مهدد بالانقراض واعدادة حول العالم أصبحت قليلة جدا ويمتاز بألوانة الجذابة وحركته الجميلة المميزة، وطائر شل طوقان ، وطائر كوكاتو ، وطائر كيب باروت امزوني ، والطاووس الهندي ، وطائر كوكاتو ميجر ميتشل ، وطائر الكتلينا مكاو ، وطائر الهار ليكوين مكاو ،و طائر التوراكوا، بالاضافة إلى طائر النخيل .

واضح العربي إن الزوار يعشقون الطيور بجمالها وتفاعلها معهم بشكل إليف .

الجدير بالذكر إن فعالية هلا بالاجازة تفتح أبوابها من الساعة 3 عصرا وحتى التاسعة مساء.