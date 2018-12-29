في جناح التعليم بالجنادرية .. طالبات سعوديات يدخلن عالم التصميم بأطقم مجوهرات وفساتين تحاكي التصاميم العالمية

المناطق - الجنادرية

بدأت أولى خطواتهن نحو الاحتراف، كهاويات تجمعهن الريشة وكراسة الرسم داخل فصول مدارسهن، ولم تدرك فاطمه أونوره وغيرهن من مبدعات التعليم أنهن سيتجاوزن الفصل إلى المشاركة في المحافل والمناسبات الثقافية والمعارض الفنية.

بلوغ الطالبات مرحلة رسم وتصميم ( أطقم مجوهرات ، وأزياء ) تحاكي ماهو موجود في معظم المتاجر المحلية والعالمية، وتستلهم أفكاراً من البيئة المحلية لتوظيفها بشكل فني دقيق جاء نضير ما تقدمه وزارة التعليم ممثلة في إدارة النشاط الفني والمهني لطالباتها وما أتاحته لهن من فرص تطوير المهارات لتصبح مصممة محترفة بعد مشوار حافل بالتدريب والتطوير والاستفادة من الدورات المتقدمة التي قدمت بالشراكة مع كليات الفنون والتصاميم بجامعتي الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، و الملك عبدالعزيز .

وتؤكد مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بوزارة التعليم د. منال الرويشد أن بعض تصاميم الأزياء خلق فرص واعده في سوق العمل للطالبات وذلك ببيع فستان تم تصميمه من قبل إحدى الطالبات، على دور الأزياء بمبالغ تجاوزت 40 ألف ريال ، وأن كبريات مصانع المجوهرات استعانت بإحدى المصممات من لطالبات .

زوار جناح التعليم بالجنادرية 33 يمكنهم مشاهدة عدد من (الاسكتشات) أو ما يسمى الرسومات الأولية التي أبدعتها أنامل طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية سواء لأطقم ( مجوهرات) أو ( تصاميم أزياء ) كفساتين السهرة والتي حازت على مراكز متقدمة في أولمبياد التصاميم على مستوى المملكة الذي أقيم مؤخراً .