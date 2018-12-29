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مؤسسة النقد تعرّف الزوار بوسائل كشف العملات المزورة في جناحها بالجنادرية

مؤسسة النقد تعرّف الزوار بوسائل كشف العملات المزورة في جناحها بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=674250
المناطق - الجنادرية

أبرز جناح مؤسسة النقد العربي السعودي المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33، الوسائل التي يتعرف الزوار من خلالها على العملات السليمة من المزورة وطرق فحص الأوراق النقدية، والتعرف على العملة السليمة، وعلاماتها الأمنية، بهدف حماية المواطنين والمقيمين من الوقوع في تضليل المزيفين، وذلك بإبراز الدور المناط بها لحماية النقد السعودي.
وشمل جناح المؤسسة على العديد من العملات النقدية القديمة في العصور الإسلامية والحديثة في أقطار الدولة الإسلامية من حيث الطراز ونوع الخط والعبارات التي نقشت على العملة، إضافة إلى العملات التي تم تداولها قبل البعثة المحمدية ومنها الدراهم الساسانية والدنانير البيزنطية، التي كانت تتداول في جزيرة العرب، إلى جانب عرض لبعض العملات في وقت الخلفاء الراشدين – رضوان الله عليهم – وما زيد فيها من عبارات إسلامية مثل بسم الله والحمدلله والله أكبر.
وضم الجناح بعض العملات القديمة التي يعود تاريخها إلى عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، سعياً منه لتقديم تعريفاً عن طباعة العملات الورقية وسك العملات المعدنية، كما تقدم عبر الجناح ركناً للطفل والرسم للتعريف بالعملات الورقية والمعدنية الحالية التي ركزت عليها المؤسسة.
وهيأت المؤسسة ركناً خاصاً للصرافات الحديثة التي تمكن الزوار من استبدال العملات الورقية بالعملات المعدنية الجديدة.
وتؤكد المؤسسة من خلال هذه الخدمات التي تقوم بها على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حصول العميل على أفضل الخدمات أو المنتجات المالية بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة.

 

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