تأكيد أممي لانسحاب الحوثي من الحديدة.. والشرعية تشكك

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لم تتلقَّ الحكومة الشرعية في اليمن أي إخطار عن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وفقا للعربية .

وأكد أن الشرعية رصدت عمليات إعادة انتشار وتمركز وتموضع للحوثيين في المحافظة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت منذ قليل أن عناصر من ميليشيا الحوثي بدأت بالانسحاب من ميناء الحديدة، وفق ما أفاد مسؤول أممي، اليوم السبت.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحوثيين بدأوا بالانسحاب من الميناء المطل على البحر الأحمر منذ منتصف الليل (21,00 ت غ الجمعة).

أما وفقا للحدث ، اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي أطلقت النار على جرافات للجيش اليمني أثناء فتح طريق الكيلو 16، الذي يربط بين صنعاء والحديدة وتعز.

وكان الطرفان اتفقا يوم أمس الجمعة، على فتح الطريق الشرقي الذي يربط صنعاء بالحديدة وتعز، واسمه خط الكيلو ستة عشر .

يذكر أنه في المحادثات التي عقدت في السويد، منتصف شهر ديسمبر، اتفق الجانبان، الحوثيون والحكومة اليمنية على وقف لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب المسلحين من المدينة.