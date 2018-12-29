أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج التشجير في المنطقة

المناطق - المدينة المنورة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، رئيس هيئة تطوير المنطقة على أهمية تحقيق الكفاءة البيئية من خلال دعم التوسع في الغطاء النباتي والمسطحات الخضراءلما لذلك من اهمية بيئية ، واقتصادية ، واجتماعية في تحسين جودة الحياة للاهالي و بما يحقق التوازن البيئي المطلوب ، بالنظر لتسارع وتيرة التطور والنمو العمراني الذي تشهده المدينة المنورة .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج التشجير وزيادة مساحة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء في المدينة المنورة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ، و معالي أمين المنطقة ، والرئيس التنفيذي لهيئة التطوير ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، وعدد من مسؤولي القطاعات ذات الاختصاص.

وأشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة إلى ضرورة معالجة الوضع الحالي للغطاء النباتي الذي لا يتجاوز 0.5 متر مربع مقارنة بالمعدل المحلي

5-6 م٢ للفرد، و ضرورة اعتماد رؤية تخطيطية وتنفيذية تتماشى مع افضل المُمارسات العالمية لتحقيق الاهداف التي يتطلع اليه سكان المدينة المنورة.

كما شدد سموه على أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة لإنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات بالمدينة ضمن استراتيجية موحدة والعمل على سرعة إنجازها .

في ذات السياق اعلن سموه عن اعتماد عدد من المواقع لانشاء حدائق كبرى جديدة بالمدينة المنورة على النحو التالي :

– حديقة كبرى غرب المدينة المنورة بمساحة مليون متر مربع، واخرى شرق المدينة بمساحة مليون متر مربع يتم العمل على تصميمهما وتنفيذها خلال العامين القادمة.

– العمل على تطوير حديقة الملك فهد لرفع نسبة الغطاء النباتي فيه من 130,000 م٢ الى مليون متر مربع .

– تطوير حديقة شمال شرق المدينة المنورة بمساحة مائة وسبعين الف متر مربع .

– العمل وبشكل موازي على تطوير الحدائق البلدية داخل الاحياء وتنفيذ حدائق جديدة لتكون متنفساً للسكان ، إضافة إلى عدد من المشاريع القائمة لزيادة الغطاء النباتي ضمن مشروع تأهيل وتطوير وادي العقيق الجاري تنفيذه.

كما كلف سمو امير المنطقة هيئة التطوير بالعمل على اعداد نماذج تصميمية مختلفة للحدائق المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع الامانة بما يتناسب مع مكانة واهمية المدينة المنورة وبعدها التاريخي وارثها الحضاري .

تجدر الاشارة الى أن هذه المشاريع البيئية يجري العمل عليها ضمن برنامج مستمر للتشجير بهدف زيادة مساحة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء في المدينة المنورة ، للوصول إلى المعدلات العالمية المطلوبة واحداث تغيير جذري في الواقع البيئي بالمدينة المنورة .