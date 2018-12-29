المركز الصحي بـ (الجنادرية33) يستقبل أكثر من 3000 حالة منذ انطلاق المهرجان

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قدم المركز الصحي بالجنادرية ٣٣ خلال الـ 8 أيام من عمر المهرجان، العديد من الخدمات العلاجية لـ ٣١٤٥ حالة، ما بين حالة مرضية يومياً داخل المركز ، بالإضافة إلى الحالات التي استقبلتها من فرق الهلال الأحمر الميدانية، وتقدّم لهم الخدمة الطبية والعلاجية داخل المركز الصحي ، فيما تم تحويل 8 حالات حرجة إلى مدينة الملك عبد العزيز بوزارة الحرس.

وأوضح مدير المركز الصحي بالجنادرية العقيد الطبيب بدر بن عبدالعزيز الطليحي، أن المركز يقدم خدماته منذ الـ 2 من ديسمبر وحتى نهاية مهرجان “الجنادرية 33 للزوار كل يوم وعلى مدار 24 ساعة.

وبين الطليحي أن المركز يعمل بهيكلة تنظيمية مكونة من 12 طبيب وطبيبة، خصوصاً في وقت الذروة (4 – 12) مساءً، فإنه يتواجد ما بين 6-7 أطباء، مع الحرص بوجود طبيبين طوارئ كل يوم في هذا الوقت، نظراً لعدد الزوار.

وأفاد بأن المركز يقدم خدماته كل عام ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف مريض ومريضة وأن هذه السنة سوف تكون بازدياد، علماً بأن في الوقت الحالي نقدم ما بين 300 إلى 500 حالة في اليوم، مؤكداً أن المركز يعالج جميع الأمراض سواء الأمراض المزمنة، أو المؤقتة كالزكام والعضلات والجروح.