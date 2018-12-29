احدث الأخبار

الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية
أبرز المواد
 رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن
أبرز المواد
 المركز الصحي بـ (الجنادرية33) يستقبل أكثر من 3000 حالة منذ انطلاق المهرجان
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج التشجير في المنطقة
أبرز المواد
 الأونروا : المملكة من كبار المتبرعين للوكالة الأممية دعمًا للاجئين الفلسطينيين وشريكًا مهماً وثابتاً للأونروا
أبرز المواد
 تأكيد أممي لانسحاب الحوثي من الحديدة.. والشرعية تشكك
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تعرّف الزوار بوسائل كشف العملات المزورة في جناحها بالجنادرية
أبرز المواد
 في جناح التعليم بالجنادرية .. طالبات سعوديات يدخلن عالم التصميم بأطقم مجوهرات وفساتين تحاكي التصاميم العالمية
أبرز المواد
 الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم
أبرز المواد
 25 ألف زائراً لمهرجان الحمضيات بالحريق
أبرز المواد
 الصندوق العقاري يدشن أول “فروعه الذكية”
أبرز المواد
الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية

الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية

أبرز المواد
رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه

رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه

أبرز المواد
أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

أبرز المواد
المركز الصحي بـ (الجنادرية33) يستقبل أكثر من 3000 حالة منذ انطلاق المهرجان

المركز الصحي بـ (الجنادرية33) يستقبل أكثر من 3000 حالة منذ انطلاق المهرجان

أبرز المواد

أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن
http://almnatiq.net/?p=674271
المناطق - المدينة المنورة
قال معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري اّن الأوامر الملكية الكريمة الصادرة بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية و مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ، وإستحداث عدد من الهيئات جاءت لتؤكد حرص القيادة على التطوير المستمر لأداء الأجهزة الحكومية ، وسعيها الحثيث نحو تعزيز استقرار البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ، مع تركيز كبير على التنمية وتحقيق الرفاه للمواطن . وأكد المهندس محمد العمري أن بلادنا تحظى – بفضل الله – بقيادة طموحة عازمة على المضيّ بالأداء الحكومي إلى أعلى درجات الجودة ، خاصةً في القطاعات الخدميّة، وهو ما تشهد له متابعتها الحثيثة لمؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية خلال سعيها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠ ، واجراءها لتعديلات مدروسة لمواكبة المتغيرات وضمان تحقيق الأهداف . وبيّن معاليه أن قطاع الخدمات البلدية يحظى بدعم غير محدود من قيادتنا المباركة ، آخذةً في الأعتبار ماله من دور في تعزيز رفاهية المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. ورفع المهندس العمري شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية السابق معالي المهندس عبذاللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، راجياً من الله تعالى أن يوفق معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف لما فيه خير الوطن والمواطن. ودعا الله تعالى في ختام تصريحه أن يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها واستقرارها في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه .

روابط ذات صلة

الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية

الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية
رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه

رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه
المركز الصحي بـ (الجنادرية33) يستقبل أكثر من 3000 حالة منذ انطلاق المهرجان

المركز الصحي بـ (الجنادرية33) يستقبل أكثر من 3000 حالة منذ انطلاق المهرجان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*