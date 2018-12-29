أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

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قال معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري اّن الأوامر الملكية الكريمة الصادرة بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية و مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ، وإستحداث عدد من الهيئات جاءت لتؤكد حرص القيادة على التطوير المستمر لأداء الأجهزة الحكومية ، وسعيها الحثيث نحو تعزيز استقرار البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ، مع تركيز كبير على التنمية وتحقيق الرفاه للمواطن . وأكد المهندس محمد العمري أن بلادنا تحظى – بفضل الله – بقيادة طموحة عازمة على المضيّ بالأداء الحكومي إلى أعلى درجات الجودة ، خاصةً في القطاعات الخدميّة، وهو ما تشهد له متابعتها الحثيثة لمؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية خلال سعيها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠ ، واجراءها لتعديلات مدروسة لمواكبة المتغيرات وضمان تحقيق الأهداف . وبيّن معاليه أن قطاع الخدمات البلدية يحظى بدعم غير محدود من قيادتنا المباركة ، آخذةً في الأعتبار ماله من دور في تعزيز رفاهية المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. ورفع المهندس العمري شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية السابق معالي المهندس عبذاللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، راجياً من الله تعالى أن يوفق معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف لما فيه خير الوطن والمواطن. ودعا الله تعالى في ختام تصريحه أن يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها واستقرارها في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه .