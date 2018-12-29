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رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه

رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه
http://almnatiq.net/?p=674274
المناطق - متابعات

قدم ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، اليوم السبت، استقالته رسمياً من منصبه، إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلنت هيئة الرياضة، في بيان نشرته قبل قليل، بأن رئيس مجلس الإدارة قبل استقالة النفيعي، والذي كان مكلفاً برئاسة النادي لمدة عام، وأصدر سموه قراراً بتكليف الأستاذ عبدالله بترجي برئاسة النادي، خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي.

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