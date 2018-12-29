التحالف :المليشيا الحوثية ترفض خروج وتأمين تحرك قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء

المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران رفضت خروج قافلة إغاثية من ميناء الحديدة متجهة إلى صنعاء تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة وتبلغ حمولتها (32) طنًا من الدقيق.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة بعد استكمال كافة التنسيقات مع الجيش الوطني اليمني، فيما رفضت المليشيا الحوثية الإرهابية خروج القافلة الإغاثية من ميناء الحديدة، وكذلك رفض تأمين الطريق الآمن لخروجها من ميناء الحديدة إلى صنعاء، ما يمثل تعطيل متعمد وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرار إصدار التصاريح للمنظمات الإغاثية كافة وتأمين تحركها لرفع معاناة الشعب اليمني وكذلك دعم كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وما تم التوصل إليه باتفاق السويد، وأن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ومبادىء العمل الإغاثي وتعطيل ما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد .