احدث الأخبار

التحالف :المليشيا الحوثية ترفض خروج وتأمين تحرك قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء
أبرز المواد
 الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية
أبرز المواد
 رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن
أبرز المواد
 المركز الصحي بـ (الجنادرية33) يستقبل أكثر من 3000 حالة منذ انطلاق المهرجان
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج التشجير في المنطقة
أبرز المواد
 الأونروا : المملكة من كبار المتبرعين للوكالة الأممية دعمًا للاجئين الفلسطينيين وشريكًا مهماً وثابتاً للأونروا
أبرز المواد
 تأكيد أممي لانسحاب الحوثي من الحديدة.. والشرعية تشكك
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تعرّف الزوار بوسائل كشف العملات المزورة في جناحها بالجنادرية
أبرز المواد
 في جناح التعليم بالجنادرية .. طالبات سعوديات يدخلن عالم التصميم بأطقم مجوهرات وفساتين تحاكي التصاميم العالمية
أبرز المواد
 الجبيل الصناعية تجمع اكثر من 30 طائر نادر حول العالم
أبرز المواد
 25 ألف زائراً لمهرجان الحمضيات بالحريق
أبرز المواد
التحالف :المليشيا الحوثية ترفض خروج وتأمين تحرك قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء

التحالف :المليشيا الحوثية ترفض خروج وتأمين تحرك قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء

أبرز المواد
الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية

الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية

أبرز المواد
رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه

رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه

أبرز المواد
أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

أبرز المواد

التحالف :المليشيا الحوثية ترفض خروج وتأمين تحرك قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء

التحالف :المليشيا الحوثية ترفض خروج وتأمين تحرك قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء
http://almnatiq.net/?p=674295
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران رفضت خروج قافلة إغاثية من ميناء الحديدة متجهة إلى صنعاء تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة وتبلغ حمولتها (32) طنًا من الدقيق.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة بعد استكمال كافة التنسيقات مع الجيش الوطني اليمني، فيما رفضت المليشيا الحوثية الإرهابية خروج القافلة الإغاثية من ميناء الحديدة، وكذلك رفض تأمين الطريق الآمن لخروجها من ميناء الحديدة إلى صنعاء، ما يمثل تعطيل متعمد وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرار إصدار التصاريح للمنظمات الإغاثية كافة وتأمين تحركها لرفع معاناة الشعب اليمني وكذلك دعم كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وما تم التوصل إليه باتفاق السويد، وأن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ومبادىء العمل الإغاثي وتعطيل ما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد .

روابط ذات صلة

الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية

الصقور تستهوي زوار جناح الخرج بالجنادرية
رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه

رئيس الأهلي يقدم استقالته.. وبترجي يخلفه
أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

أمين منطقة المدينة المنورة: الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمّر للعمل الحكومي وتحقيق الرفاه للمواطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*