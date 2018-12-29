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شاهد: لحظة تحطم طائرة عامودية في جبل بالإمارات

http://almnatiq.net/?p=674304
المناطق _ الرياض

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سقوط وتحطم طائرة مروحية بجبل “جيس” في رأس الخيمة بالإمارت.
وأبان مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لحظة سقوط المروحية وتحطمها من شدة الإرتطام، حيث ذكر نشطاء أن سقوط المروحية كان بسبب اصطدامها بأسلام لعبة الانزلاق الهوائي، مؤكدين أنه نجم عن الحادث المروع مصرع الطاقم.

كما ذكرت وسائل إعلام إماراتية عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قولها إنه “لا مصابين من زوار المسار الانزلاقي برأس الخيمة بسبب اصطدام طائرة مروحية بالاسلاك الحديدية”، مضيفة أن حادث الطائرة بالمسار الانزلاقي وقع بعد إغلاق المسار بـ 50 دقيقة تقريبًا، وتم إرسال فريق من الموظفين لتفقد الأضرار التي وقعت بالمسار الانزلاقي؛ نتيجة اصطدام الطائرة بأحد مساراته”.

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