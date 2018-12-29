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مصدر حكومي يمني ينفي انسحاب الحوثيين من الحديدة

مصدر حكومي يمني ينفي انسحاب الحوثيين من الحديدة
http://almnatiq.net/?p=674316
المناطق _ الرياض

نفى مصدر حكومي يمني الأنباء التي تحدثت عن انسحاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران من ميناء الحديدة.

وقال المصدر إنه “خلال اجتماع، الجمعة، سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، مذكرة للطرفين طلب فيها أن يقدم الجانبان يوم الثلاثاء الأول من يناير/كانون الثاني 2019 تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار”.

 وأضاف المصدر: “خلال الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي، الجنرال الهولندي كاميرت رفض أي إجراءات أو تصرفات أحادية، والتأكيد على أن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية وبقرار لجنة الانتشار جميعاً”.

وأكد المصدر أن تصريحات ميليشيات الحوثي حول إعادة الانتشار في ميناء الحديدة هي محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي الى إفشال الاتفاق”.

هذا وقدم وفد الحكومة الشرعية اليمنية، السبت، احتجاجاً رسمياً للأمم المتحدة حول إعلان تسليم الحديدة.

ومن جانبه، أقر رئيس البعثة الأممية بعدم صحة تسليم الحوثيين لميناء الحديدة

وفي وقت سابق، أفاد مراسل “العربية” أن الحكومة الشرعية في اليمن لم تتلقَّ أي إخطار عن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة. وأكد أن الشرعية رصدت عمليات إعادة انتشار وتمركز وتموضع للحوثيين في المحافظة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن عناصر من ميليشا الحوثي بدأت بالانسحاب من ميناء الحديدة، وفق ما أفاد مسؤول أممي، السبت.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحوثيين بدأوا بالانسحاب من الميناء المطل على البحر الأحمر منذ منتصف الليل (21,00 ت غ الجمعة).

أما مراسل الحدث فقد أفاد، السبت، أن ميليشيات الحوثي أطلقت النار على جرافات للجيش اليمني أثناء فتح طريق الكيلو 16، الذي يربط بين صنعاء والحديدة وتعز.

وكان الطرفان اتفقا يوم الجمعة، على فتح الطريق الشرقي الذي يربط صنعاء بالحديدة وتعز، واسمه خط الكيلو ستة عشر، بحسب ما أفاد مراسل الحدث في حينه.

يذكر أنه في المحادثات التي عقدت في السويد، منتصف شهر ديسمبر، اتفق الجانبان، الحوثيون والحكومة اليمنية على وقف لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب المسلحين من المدينة.

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