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نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا

نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=674322
المناطق - وكالات

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية اليوم السبت، وفاة الرضيع اليمني عبدالله حسن، الذي مُنِعَتْ والدته من زيارته في الولايات المتحدة لشهور؛ بسبب حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المجلس في بيان إن الطفل حسن البالغ من العمر سنتين، وهو ابن لأم يمنية تُدعى شيماء صويلح، وأب يمني يحمل الجنسية الأمريكية يُدعى علي حسن، قد توفي أمس الجمعة، في أحد مستشفيات الأطفال شرق مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقال والد الطفل “ننفطر حزنًا”، كان علينا أن نودع طفلنا، نور حياتنا. نود أن نشكر الجميع على حبهم ودعمهم في هذا الوقت العصيب. نطلب منكم التكرم بتذكر عبدالله وعائلتنا في قلوبكم وصلواتكم”. ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن اليوم السبت.

ووصلت صويلح، التي تعيش في مصر ولكنها مواطنة يمنية، إلى الولايات المتحدة في 19 ديسمبر لرؤية طفلها عبد الله، بموجب تأشيرة تسمح بدخول أقارب المواطنين.

ومنحت واشنطن صويلح إعفاء من تأشيرة الدخول بعد رفض طلبها بموجب حظر السفر الذي يمنع مواطني اليمن بين دول إسلامية أخرى من دخول الولايات المتحدة.

وعانى عبد الله من مرض وراثي في الدماغ، ووُضِع على أجهزة الإنعاش في مستشفى “يو سي اس اف بينيوف” للأطفال في أوكلاند، كاليفورنيا. وكان والد الطفل عبدالله قد تمكن من إحضاره إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

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