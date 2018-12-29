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آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

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آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=674328
المناطق _ الرياض

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم خدمة الاتصال الموحد 1933 لرواد المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 33 ” ، في جناح الوزارة ، مما يسمح لهم بتقديم الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها.
ويأتي التوجيه في إطار حرص معاليه على الاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمساجد، ورصد الملاحظات لتلافيها، وأهمية دور المواطن في إطلاع المسؤولين على ما قد يغيب عن أعينهم ، إضافة إلى إطلاع رواد الجنادرية على ما تقدمه الوزارة من خدمات تقنية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأحب البقاع إلى الله في الأرض وهي المساجد، انطلاقا من توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ بما يحقق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين .
مما يذكر أن التوجيه تضمن تكليف فريق عمل يباشر طوال مدة الأيام المتبقية من المهرجان لتلقي الملاحظات والمقترحات، والعمل على تلافيها ومعالجتها.

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