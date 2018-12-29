انطلاق الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غداً

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تنطلق غداً مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بـ5 مباريات تجمع أبها والخليج، والعدالة مع ضمك، والكوكب أمام الطائي، والقيصومة مع الجيل، وهجر أمام العين.

ويخرج أبها المتصدر بـ34 نقطة لمواجهة الخليج الثاني عشر برصيد 22 نقطة، وذلك على ملعب الأخير في سيهات ، ويلتقي العدالة وصيف جدول الترتيب برصيد 30 نقطة مع مضيفه ضمك الخامس بـ29 نقطة في خميس مشيط.

وفي محافظة الخرج، يستضيف الكوكب السادس عشر برصيد 21 نقطة، نظيره الطائي الرابع عشر بنفس عدد النقاط ، ويواجه القيصومة صاحب المركز الـ 20 بـ16 نقطة، نظيره الجيل سابع الترتيب برصيد 25 نقطة، في ضيافة ملعب نادي الباطن ، ويستضيف هجر السادس بـ27 نقطة، فريق العين الخامس عشر برصيد 21 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتستكمل مباريات الجولة التاسعة عشرة بـ5 لقاءات أخرى بعد غد الإثنين، تجمع الجبلين والأنصار، نجران مع المجزل، النجوم أمام الوشم، النهضة والعروبة، جدة والشعلة.

ويلتقي الجبلين التاسع بـ 24 نقطة مع ضيفه الأنصار رابع جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وذلك في المدينة المنورة ، وعلى ملعب المحالة بأبها، يستضيف نجران العاشر برصيد 23 نقطة، نظيره فريق المجزل ثامن الترتيب متفوقا بنقطة واحدة على منافسه.

ويلتقي النجوم الثالث عشر بـ21 نقطة مع الوشم الحادي عشر برصيد 23 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، ويستضيف النهضة السابع عشر في لائحة الترتيب برصيد 20 نقطة، نظيره العروبة التاسع عشر بنفس الرصيد ، وعلى ملعبه يواجه فريق جدة صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ضيفه الشعلة الثامن عشر برصيد 20 نقطة .