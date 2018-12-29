احدث الأخبار

انطلاق الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غداً
أبرز المواد
 آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية
أبرز المواد
 تكدس الشاحنات يخنق مركز الوديعة الحدودي
أبرز المواد
 نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا
أبرز المواد
 بعد فاجعة “ذبح السائحتين”.. اعتقال سويسري في مراكش
أبرز المواد
 مصدر حكومي يمني ينفي انسحاب الحوثيين من الحديدة
أبرز المواد
 مركز أميركي يكشف أدلة جديدة على تورط قطر بقضية خاشقجي
أبرز المواد
 الحوثي يسرق ويهرب آثار اليمن.. ويخرب “ثقافة الشعب اليمني” وتاريخه
أبرز المواد
 مدرب الأخضر (الزياني) يمضي بكرة الوطن نحو أولى الإنجازات.. كأس القارية (أمم آسيا 84)
أبرز المواد
 شاهد: لحظة تحطم طائرة عامودية في جبل بالإمارات
أبرز المواد
 الاتحاد يخسر أمام الاتفاق.. ويقترب أكثر من “الهبوط”
أبرز المواد
 التحالف :المليشيا الحوثية ترفض خروج وتأمين تحرك قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء
أبرز المواد
انطلاق الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غداً

انطلاق الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غداً

أبرز المواد
آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

أبرز المواد
تكدس الشاحنات يخنق مركز الوديعة الحدودي

تكدس الشاحنات يخنق مركز الوديعة الحدودي

أبرز المواد
نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا

نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا

أبرز المواد

انطلاق الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غداً

انطلاق الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غداً
http://almnatiq.net/?p=674331
المناطق _ الرياض

تنطلق غداً مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بـ5 مباريات تجمع أبها والخليج، والعدالة مع ضمك، والكوكب أمام الطائي، والقيصومة مع الجيل، وهجر أمام العين.
ويخرج أبها المتصدر بـ34 نقطة لمواجهة الخليج الثاني عشر برصيد 22 نقطة، وذلك على ملعب الأخير في سيهات ، ويلتقي العدالة وصيف جدول الترتيب برصيد 30 نقطة مع مضيفه ضمك الخامس بـ29 نقطة في خميس مشيط.
وفي محافظة الخرج، يستضيف الكوكب السادس عشر برصيد 21 نقطة، نظيره الطائي الرابع عشر بنفس عدد النقاط ، ويواجه القيصومة صاحب المركز الـ 20 بـ16 نقطة، نظيره الجيل سابع الترتيب برصيد 25 نقطة، في ضيافة ملعب نادي الباطن ، ويستضيف هجر السادس بـ27 نقطة، فريق العين الخامس عشر برصيد 21 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وتستكمل مباريات الجولة التاسعة عشرة بـ5 لقاءات أخرى بعد غد الإثنين، تجمع الجبلين والأنصار، نجران مع المجزل، النجوم أمام الوشم، النهضة والعروبة، جدة والشعلة.
ويلتقي الجبلين التاسع بـ 24 نقطة مع ضيفه الأنصار رابع جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وذلك في المدينة المنورة ، وعلى ملعب المحالة بأبها، يستضيف نجران العاشر برصيد 23 نقطة، نظيره فريق المجزل ثامن الترتيب متفوقا بنقطة واحدة على منافسه.
ويلتقي النجوم الثالث عشر بـ21 نقطة مع الوشم الحادي عشر برصيد 23 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، ويستضيف النهضة السابع عشر في لائحة الترتيب برصيد 20 نقطة، نظيره العروبة التاسع عشر بنفس الرصيد ، وعلى ملعبه يواجه فريق جدة صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ضيفه الشعلة الثامن عشر برصيد 20 نقطة .

روابط ذات صلة

آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية
تكدس الشاحنات يخنق مركز الوديعة الحدودي

تكدس الشاحنات يخنق مركز الوديعة الحدودي
نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا

نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*