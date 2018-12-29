السعوديون يسيطرون على ذهب بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكيـة

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انتزع السعودي “أيمن الحميضي” كأس المركز الأول في فئة الطائرات F3A ضمن منافسات بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية التي اختُتمت اليوم السبت على مضمار ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وذلك بمشاركة 167 متسابقًا من ثماني جنسيات مختلفة.

وسيطر السعوديون على فئة F3A بعدما حل أحمد الرفدان ثانيًا، فيما جاء فاضل كعكي في المركز الثالث.

وتوج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية المقدم سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الثلاثة في المنافسات الخمس التي أُقيمت على مدار يومين. وقد حقق الإماراتي ثامر الشامسي المركز الأول في منافسات طائرات الهليكوبتر، فيما جاء السعودي عبدالهادي عزوز ثانيًا، والأمريكي علاء الدين حمزة ثالثًا.

وفي منافسات سيارات الدراق الكهرباء واصل السعوديون سيطرتهم؛ إذ جاء في المركز الأول عبدالحكيم المهنا، ثم علي البراهيم، وزياد حاج خضر على التوالي، بينما حقق البحريني فهد بوعينين المركز الأول في سباق سيارات الدراق “بنزين”، وحل ثانيًا السعودي فيصل الدخيل، وثالثًا الكويتي ناصر البلوشي.

وانتزع الفلبيني كرستيـان مانلباز الميدالية الذهبية في فئة سيارات الدفع الخلفي “درافت”، وحل السعودي عبدالرحمن عالم ثانيًا، وجاء زميله صادق الكبيش ثالثًا.

وعبَّر رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية سعود الفغم عن سعادته بحجم المشاركة الذي شهدته البطولة بوجود 167 مشاركًا من العديد من الدول، والمستوى المميز والتنافس القوي بينهم.. مقدمًا التهنئة للفائزين، ومؤكدًا أن اتحاد الرياضات اللاسلكية سيواصل تنظيم مثل تلك النشاطات ضمن خطته للتعريف بمختلف فئاتها، وزيادة عدد الممارسين لها.. وهي استكمال لما نظمه الاتحاد خلال الفترة السابقة من بطولات ودورات تدريبية تحت إشراف نخبة من المحاضرين المميزين وأبطال العالم. لافتًا إلى أن لديهم في الاتحاد خطة استراتيجية، تتضمن الكثير من الفعاليات التنافسية والتعريفية بذلك الجانب.

وقدم “الفغم” شكره لجميع من أسهم في نجاح البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مثمنًا جهود اللجان العاملة في البطولة والهيئة العامة للرياضة وإدارة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر على تعاونهم، وتهيئة مرافق الملعب لاستضافة البطولة.