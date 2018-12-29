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لحماية المرشد من “الفتنة”.. إيران تعرقل قوانين تمويل الإرهاب

لحماية المرشد من “الفتنة”.. إيران تعرقل قوانين تمويل الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=674337
المناطق _ الرياض
حذر ممثل للمرشد الإيراني علي خامنئي من انضمام طهران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحجة أنها تمهد الطريق لـ”فتنة 2019″ التي ستشكل خطرا على النظام والمرشد نفسه.

وأشار رجل الدين المتشدد أحمد علم اللاهودا إلى بيان خامنئيفي منتصف شهر ديسمبر، عندما حذر المسئولين والعسكريين في إيران من أن الولايات المتحدة قد تخطط للاستفادة من ضعف البلاد، بأن تدفع من أجل التغيير في إيران في عام 2019، حسبما أورد موقع “راديو فاردا”.

وقال علم اللاهودا، ممثل خامنئي في مقاطعة خراسان وخطيب الجمعة في مدينة مشهد، إن “العدو يخطط لدفع إيران إلى عنق الزجاجة في عام 2019”.

كما أوضح أن “الولايات المتحدة تخطط لإيجاد ذريعة وفرض حصار اقتصادي علينا في عام 2019”.

وقال رجل الدين المتشدد إن المصادقة على مشاريع القوانين الأربعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي دعت إليها فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، ستمهد الطريق أمام “علمنة الجمهورية الإسلامية”، وهو ما يشكل خطرا على المرشد الأعلى.

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