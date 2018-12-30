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شاهد .. قصيدة الأمير الفيصل “لمّوا عصاكم”: “كلٌٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم”

شاهد .. قصيدة الأمير الفيصل “لمّوا عصاكم”: “كلٌٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم”
http://almnatiq.net/?p=674343
المناطق - الرياض

“لمّوا عصاكم”, عنوان قصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز, مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، لكن أعادها الدكتور فهد مطر بألحان وأداء جديدين.

كلمات لقصيدة التي لاقت إعجاب الكثيرين خلال الفترة الماضية، أشارت إلى تعدد النعم من أمن وسلام ودين ودنيا وهيبه، ما أثارت ضغينة الكثيرين من الحاقدين والمغرضين ضد المملكة.
وفيما يلي كلمات القصيدة:

لمّوا عصاكم سدّد الله خْطاكم
كَثْروا عْداكم يوم ربي عَطاكم
أمن وسلام ودين ودنيا وهيبه
وكلٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم
أَثْبَتّوا إن الدّين علم وحضاره
وجْهادكم تشييد مجدٍ دَعاكم
وحقّقْتوا اللي غيركم ما تَهَقْووه
واصبَحْتوا نجومٍ تزيِّن سِماكم
ونافستوا العالم وعاصرتوا الوقت
وجدّدتوا امجاد السّلَف في حْماكم
يقودكم سلمان راعي الطويله
قدامكم يسعى ويثْني وراكم
الله عطاكم نعمةٍ .. إحمدوها
ولمّوا عصاكم سدّد الله خْطاكم

 

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