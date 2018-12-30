احدث الأخبار

بخماسية.. ليفربول يسحق أرسنال ويحلق بعيدا بالصدارة
أبرز المواد
 عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة.. وتقتل 7 أشخاص
أبرز المواد
 شاهد .. قصيدة الأمير الفيصل “لمّوا عصاكم”: “كلٌٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم”
أبرز المواد
 دراسة: حدد وظيفة طفل من خلال اللعب
أبرز المواد
 لحماية المرشد من “الفتنة”.. إيران تعرقل قوانين تمويل الإرهاب
أبرز المواد
 السعوديون يسيطرون على ذهب بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكيـة
أبرز المواد
 انطلاق الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غداً
أبرز المواد
 آل الشيخ يوجه بتقديم خدمات الاتصال الموحد ” 1933 ” بجناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية
أبرز المواد
 تكدس الشاحنات يخنق مركز الوديعة الحدودي
أبرز المواد
 نهاية حزينة للرضيع اليمني عبدالله في مستشفى بكاليفورنيا
أبرز المواد
 بعد فاجعة “ذبح السائحتين”.. اعتقال سويسري في مراكش
أبرز المواد
 مصدر حكومي يمني ينفي انسحاب الحوثيين من الحديدة
أبرز المواد
بخماسية.. ليفربول يسحق أرسنال ويحلق بعيدا بالصدارة

بخماسية.. ليفربول يسحق أرسنال ويحلق بعيدا بالصدارة

أبرز المواد
عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة.. وتقتل 7 أشخاص

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة.. وتقتل 7 أشخاص

أبرز المواد
شاهد .. قصيدة الأمير الفيصل “لمّوا عصاكم”: “كلٌٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم”

شاهد .. قصيدة الأمير الفيصل “لمّوا عصاكم”: “كلٌٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم”

أبرز المواد
دراسة: حدد وظيفة طفل من خلال اللعب

دراسة: حدد وظيفة طفل من خلال اللعب

أبرز المواد

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة.. وتقتل 7 أشخاص

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة.. وتقتل 7 أشخاص
http://almnatiq.net/?p=674347
المناطق - وكالات

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بعاصفة ثلجية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت الولايات المتحدة، في حين بدأ الطقس بالتحسن، السبت.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن العاصفة الثلجية “إيبوني” بدأت بالانحسار، إلا أنه من المتوقع أن تطال، السبت، ولايات نيو مكسيكو وتكساس جنوب غربي البلاد، ومونتانا في الشمال الغربي.

وأوضحت المصادر نفسها أن التحذيرات من وقوع فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة رفعت التحذيرات جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وعادت حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى وضعها الطبيعي بعد يومين من الاضطرابات، التي أدت إلى إلغاء رحلات ملايين الأميركيين في فترة الأعياد.

وأفاد موقع متخصص في رصد حركة الملاحة الجوية بأن 150 رحلة فقط ألغيت، السبت، في حين تأخرت 2100 رحلة أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية بلغ 7 قتلى على الأقل، توزعوا بين ولايات أيوا ومينيسوتا وكنساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا وتينيسي.

وغالبية القتلى سقطوا بسبب حوادث اصطدام على الطرقات تسببت بها الأحوال الجوية السيئة.

روابط ذات صلة

بخماسية.. ليفربول يسحق أرسنال ويحلق بعيدا بالصدارة

بخماسية.. ليفربول يسحق أرسنال ويحلق بعيدا بالصدارة
شاهد .. قصيدة الأمير الفيصل “لمّوا عصاكم”: “كلٌٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم”

شاهد .. قصيدة الأمير الفيصل “لمّوا عصاكم”: “كلٌٍ يدوّر – لو هو يكذب – رْضاكم”
دراسة: حدد وظيفة طفل من خلال اللعب

دراسة: حدد وظيفة طفل من خلال اللعب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*