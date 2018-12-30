عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة.. وتقتل 7 أشخاص

المناطق - وكالات

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بعاصفة ثلجية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت الولايات المتحدة، في حين بدأ الطقس بالتحسن، السبت.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن العاصفة الثلجية “إيبوني” بدأت بالانحسار، إلا أنه من المتوقع أن تطال، السبت، ولايات نيو مكسيكو وتكساس جنوب غربي البلاد، ومونتانا في الشمال الغربي.

وأوضحت المصادر نفسها أن التحذيرات من وقوع فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة رفعت التحذيرات جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وعادت حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى وضعها الطبيعي بعد يومين من الاضطرابات، التي أدت إلى إلغاء رحلات ملايين الأميركيين في فترة الأعياد.

وأفاد موقع متخصص في رصد حركة الملاحة الجوية بأن 150 رحلة فقط ألغيت، السبت، في حين تأخرت 2100 رحلة أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية بلغ 7 قتلى على الأقل، توزعوا بين ولايات أيوا ومينيسوتا وكنساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا وتينيسي.

وغالبية القتلى سقطوا بسبب حوادث اصطدام على الطرقات تسببت بها الأحوال الجوية السيئة.