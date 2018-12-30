بخماسية.. ليفربول يسحق أرسنال ويحلق بعيدا بالصدارة

المناطق - وكالات

حقق ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه أرسنال بنتيجة 5-1، السبت، في قمة المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد بصدارة المسابقة بفارق مريح للغاية.

وشهد اللقاء تألقا لافتا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي سجل 3 أهداف (هاتريك)، فيما اكتفى شريكاه في الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح بهدف لكل منهما.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 54 نقطة، مبتعدا عن أقرب منافسيه توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط، مستفيدا من سقوط الأخير المفاجئ أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-3، في وقت سابق من السبت.

وللمفارقة، فإن أرسنال كان صاحب السبق في التسجيل عبر لاعب وسطه إينسلي ميتلاند نيلز في الدقيقة 11، لكن الرد جاء سريعا بهدفين متتاليين من فيرمينو، في الدقيقتين 14 و16.

وبعد نصف ساعة من الشوط الأول، وسع ماني فارق الأهداف بتسجيل الهدف الثالث الذي صنعه صلاح، فيما تكفل النجم المصري بالتسبب وتسديد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط ذاته، محرزا الرابع لليفربول.

وكان الهدف يحمل الرقم 13 لصلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلحق بصدارة هدافي المسابقة متساويا مع مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ وقائد توتنهام هاري كين.

وفي الدقيقة 65 أكمل فيرمينو ثلاثيته، عندما سدد بنجاح ركلة جزاء أخرى لصالح ليفربول، ليرفع رصيده الشخصي إلى 7 أهداف في الدوري.

وعزز الفوز الكبير آمال ليفربول في الظفر باللقب لأول مرة منذ عام 1990، فيما جمدت الهزيمة الثقيلة رصيد أرسنال عند 38 نقطة في المركز الخامس.