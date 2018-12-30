ساكو تعلن وظائف شاغرة للرجال و النساء في عدة مناطق

أعلنت شركة ساكو عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (بائع وبائعة تكنولوجيا وجوالات) في كل من (الرياض، جدة، الأحساء، الجوف، جازان) على النحو التالي:
واشترطت الشركة الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– أن يكون العمر من 18 إلى 30 سنة.
– الأفضلية لمن لديهم خبرة في مبيعات الجوالات.
– قابلية العمل صباحاً أو مساءاً (حسب جدول المعرض).
المميزات:
– عمولات بيع.
– فترة عمل واحدة في اليوم.
– ثمان ساعات عمل في اليوم.
– يومين إجازة في الاسبوع.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع ذكر مسمى الوظيفة المطلوبة والمدينة في خانة الموضوع على سبيل المثال (بائع جوالات – الرياض).
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