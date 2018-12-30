ساكو تعلن وظائف شاغرة للرجال و النساء في عدة مناطق

أعلنت شركة ساكو عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (بائع وبائعة تكنولوجيا وجوالات) في كل من (الرياض، جدة، الأحساء، الجوف، جازان) على النحو التالي:

واشترطت الشركة الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– أن يكون العمر من 18 إلى 30 سنة.

– الأفضلية لمن لديهم خبرة في مبيعات الجوالات.

– قابلية العمل صباحاً أو مساءاً (حسب جدول المعرض).

المميزات:

– عمولات بيع.

– فترة عمل واحدة في اليوم.

– ثمان ساعات عمل في اليوم.

– يومين إجازة في الاسبوع.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع ذكر مسمى الوظيفة المطلوبة والمدينة في خانة الموضوع على سبيل المثال (بائع جوالات – الرياض).