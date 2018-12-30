رونالدو يفشل في تحقيق رقمه “المذهل” لأول مرة منذ 7 أعوام

المناطق - وكالات

للمرة الأولى منذ 7 أعوام، فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالوصول لرقم “مذهل” تعود على تحقيقه في مشواره الكروي.

ومنذ 2011، تعود رونالدو على تحقيق رقمه “المذهل”، وهو تسجيل 50 هدفا في العام، إلا أنه فشل بالوصول لهذا الرقم، بعد أن خاض مباراته الأخيرة في السنة السبت.

وبالرغم من تسجيله هدفين خلال لقاء فريقه الذي انتصر فيه على سمبدوريا بنتيجة 2-1، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، إلا أن رونالدو أنهى العام بـ49 هدفا.

كما فشل رونالدو باللحاق بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي سجل 51 هدفا في 2018.

وتصدر “الدون” هدافي الدوري الإيطالي مؤقتا، بعد أن رفع رصيده لـ14 هدفا، متفوقا بفارق هدف واحد على البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى.