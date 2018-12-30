وزيرة أردنية تدوس على العلم الإسرائيلي

وزيرة أردنية تدوس على العلم الإسرائيلي

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وزيرة أردنية تدوس على العلم الإسرائيلي

وزيرة أردنية تدوس على العلم الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=674369
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام للاحتلال الإسرائيلي بأن الخارجية الإسرائيلية رفعت احتجاجا “شديد اللهجة” للأردن بعد دوس وزيرة أردنية على علم إسرائيل.

وفي تفاصيل ما حدث، ذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الإعلام الأردنية، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات داست على علم إسرائيل بمجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم اجتماع للحكومة الأردنية.

وقامت إسرائيل باستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب لتقديم توضيحات يوم الأحد.

يشار إلى أن علم إسرائيل مرسوم عند مدخل مقر مجمع النقابات في عمان، لكي يدوس كل من يدخل المبنى عليه.

وامتنع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن دخول المبنى عبر المدخل الرئيسي كي لا يدوس على العلم، ودخل عبر مدخل جانبي.

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