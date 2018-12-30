الأمير محمد بن ناصر يدشن مشاركات مختلف الجهات بمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر

جازان- فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم , مشاركات الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والتسويقية والثقافية المصاحبة لفعاليات مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر ” جازان الفل .. مشتى الكل ” بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

واستهل سموه زيارته لمهرجان جازان الشتوي بتدشين مقر جامعة جازان بالقرية التراثية حيث تجول على أقسام مقر الجامعة المتمثلة في العديد من عيادات الأسنان والأطفال وغيرها من التخصصات التي تقدم خدماتها للزوار إضافة لمعرض فني وتشكيلي وبرامج موجهة للأطفال وذي الاحتياجات الخاصة طيلة أيام المعرض.

كما زار سمو أمير منطقة جازان مقر خيمة التسوق, حيث اطلع سموه على ما نتضمنه الخيمة من معروضات , مستمعاً لشرح مفصل عن مختلف الأركان والجهات المشاركة في الخيمة وما تشتمل عليه تلك المشاركات من معروضات وملابس وهدايا ونباتات عطرية ودمى العرائس الجازانية والمأكولات الشعبية وغيرها من المعروضات.

ووقف سموه خلال الجولة على مشاركة الخدمات الطبية بالحرس الوطني في المهرجان التي تنفذ بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان , المتمثلة في خيمة الخدمات الطبية وخدمة المجتمع بالمهرجان لتقدم خدماتها طيلة أيام المهرجان لزوار وضيوف المنطقة الزائرين لقرية جازان التراثية.

واختتم زيارته لمهرجان جازان الشتوي بالقرية التراثية بزيارة مماثلة لمقر جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان والمتمثلة في خدمات الفحص الطبي للزوار للسكري وضغط الدم وسرطان الثدي والطول والوزن , إضافة لتقديم خدمة الفحص والعلاج للزوار القرية من خلال عيادات الباطنة والسكري والعيون والأسنان وغيرها من العيادات والأقسام التي تتضمنها مشاركة الجمعية في المهرجان ، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن المشاركة من المدير التنفيذي للجمعية الشيخ محمد بن إسماعيل الحازمي.

حضر التدشين والجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.