زارته وفود دبلوماسية واجتماعية وشخصيات عامة : جناح الجامعة يتميز ضمن بيت الجوف بالجنادرية

المناطق - الجنادرية

جذب جناح الجامعة المشارك في فعاليات مهرجان الجنادرية ٣٣ ضمن بيت ضمن الجوف، الكثير من الزوار منذ انطلاقة المهرجان، حيث تميز الجناح بموقعه العام وسط بيت الجوف، وبتصميمه الخارجي والداخلي المميز كنموذج للبيت الجوفي الثراتي.

وفي التصميم الداخلي يتضمن الطابق الأرضي من المقر مجموعةً من الأركان والمحتويات، كالمنصات الخاصة بالأندية الطلابية التي يقدم من خلالها الطلاب خدماتهم للجمهور، حيث يشارك النادي الصحي بتقديم خدمات متنوعة للزوار كقياس الضغط وأنواع من التحاليل، علاوة على نادي القراءة، وعشائر الجوالة، وعمادة شؤون المكتبات التي تعرض كافة إصدارات الجامعة، فضلاً عن المجسم العام للمدينة الجامعية، الذي شهد إقبالاً واهتماماً من الزوار، حيث يعكس مستويات إنجاز مشاريع

الجامعة ومبانيها، وتوضيح ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية المصاحبة، التي توضح مجموعة كبيرة منها أبرز منجزات الجامعة في المسارات الأكاديمية والعلمية، بالإضافة إلى البوسترات المتضمنة لإحصاءات المهمة حول البحث العلمي وطلبة الجامعة وغيرها من الجوانب التي توضح نهضة الجامعة.

وفي الطابق الثاني يتم يومياً استقبال الضيوف من أصحاب السمو الأمراء، ومسؤولي القطاعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى وفود دبلوماسية واجتماعية متنوعة، حيث يتضمن المجلس الجوفي، وإطلالة مميزة على بيت الجوف وجانب كبير من مقر مهرجان الجنادرية.

فيما سيواصل فريق العمل تقديم خدماته لجمهور المهرجان طيلة أيامه المتبقية، حيث يمكن للزوار الوصول إلى المقر من خلال بوابة الزوار رقم ( ٣ ).