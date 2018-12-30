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أمير حائل ونائبه يحتفلان بزواج احد أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد .. محمد عثمان

أمير حائل ونائبه يحتفلان بزواج احد أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد .. محمد عثمان
http://almnatiq.net/?p=674378
المناطق - حائل

احتفل صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بزواج أحد أبنائه خريج جامعة حائل وأحد طلاب مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام الإعلامي محمد عثمان أحد اصحاب القصص الملهمة وصاحب الإرادة والتفوق والنجاح
وتلقى الأمير عبدالعزيز بن سعد وسمو نائبه صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز التهاني من المدعوين الذين قدموا التهنئة لسموهما وللعريس
وشهد الزواج الذي أقيم في قصر رويال حضورا كثيفا من أبناء المنطقة ومن الاعلاميبن والمثقفين وأعيان المنطقة واعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه وأكد إن ماقاما به سموهما الليلة ماهو إلا دليل حي على قرب قيادة هذه البلاد الطاهرة من الشعب واعتزاز أبناء الوطن بقيادتهم وأشار العياد أن قصة محمد عثمان تكتب بحروف من نور فهو استطاع أن يجعل من نفسه متفرداً ومتميزاً منذ أن كان طالبا وحتى تخرجه ومن ثم حصوله على وظيفة مرموقة وزواجه هذه الليلة وتأسيس بيت المستقبل منوها بدعم القيادة الحكيمة ورعايتها لأبنائها وتحفيزهم على التفوق سائلا الله له التوفيق ولكافة اخوانه وزملائه أبناء المركز .

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