 الخليفي يتصدر ترتيب فئة الدراجات رُباعية العجلات “الكوادز” وصالح السيف يتصدر فئة “الباغي”.

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سجل السائق السعودي عيسى الدوسري أسرع توقيت في المرحلة الاستعراضية الخاصة “التمهيدية”، لرالي حائل – نيسان الدولي 2019، بنُسخته الـ 14، والتي أُقيمت عصر اليوم السبت.

واجتاز الدوسري، سائق فريق “إي دي للسباقات”، والذي يُعاونه الملّاح الإماراتي علي حسن عُبيد، في سيارته نيسان نافارا، مسافة المرحلة التمهيدية، البالغ طولها3.93 كيلومترات، وأُقيمت في مُنتزه مشار، بتوقيت 3:05.0 دقائق، وبذلك نجح في تصدر الترتيب العام المُؤقت مُبكرًا، في حملته للدفاع عن لقبه. حيث يتفوق بـ11.8 ثانية عن أقرب مُلاحقيه.

وقال الدوسري: “سأحاول توسعة الفارق في الصدارة يوم غدٍ، بحيث يكون لدي فارق زمني مقبول في اليومَيْن التالِيَيْن، واجهتني بعض المشاكل في المراحل الأخيرة من الرالي في العام الماضي، ولكن كان لدي أفضلية زمنية مكنتي من الحفاظ على تقدمي، والآن أريد اتباع نفس الخطة مُجددًا”.

وسجل الثُنائي الكُويتي السائق ناصر محمد العجمي وملّاحه شاهين المضحاكة ثاني أسرع توقيت في سيارتهما نيسان، بينما حقق الإماراتيان السائق عبد اللـه حريز وملّاحه علي ميرزا ثالث أسرع توقيت في سيارتيهما نيسان نافارا بألوان فريق “إي دي للسباقات”.

هذا واحتلت سيارات نيسان تسع مراكز من أصل المراكز العشرة الأولى، فيما يتصدر السائق السعودي مُنيف السلماني، في سيارة نيسان باترول، ترتيب فئة “تي 2” لسيارات الإنتاج التجاري، علمًا بأنه يحتل المركز التاسع في الترتيب العام.

ولم تخلُ المرحلة من بعض الحوادث، فقد انقلبت سيارة السائق السعودي نازل الشمري، تويوتا لاند كروزر، على نفسها، وخسر حوالي 12 دقيقة.

في فئة “تي 3” الخاصة بالسيارات العملانية “يو تي في” و “الباغي”، والتي تحظى بتصنيفٍ خاص بها بعيدًا عن فئتي “تي 1” و “تي 2” للسيارات، سجل السائق السعودي صالح السيف، على متن “كان – آم”، أسرع توقيت، بلغ 3:09.8 دقائق، وبذلك يُحقق السيف المركز الثاني في الترتيب العام.

بينما احتل السائق الإماراتي خالد الجافلة، في سيارة “كان- آم”، المركز الثاني، وبفارق ثانية واحدة عن السيف، مما يضعه في المركز الثالث في الترتيب العام.

في المُقابل، فضلّ السائق السعودي إبراهيم المهنّا، وأحد الفائزين السابقين بالرالي، الانتقال إلى فئة “تي 4” الخاصة بالشاحنات، حيث سجل توقيتًا بلغ 4:08.6 دقائق في شاحنته مرسيدس. جديرٌ بالذكر أنه الظهور التنافسي الأول لهذه الفئة في حدثٍ مُعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” ويُقام على أرض المملكة العربية السعودية، كما إنها المُشاركة رقم 130 في مسيرة السائق السعودي.

كما سجل الدرّاج السعودي عبد المجيد بن عبد العزيز الخليفي أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، علمًا بأنه لقب هذه الفئة ما يزال مُستقرًا في جُعبته مُنذ العام 2014، فضلًا عن ذلك، سجل الخليفي للمرة السادسة على التوالي أسرع توقيت في المرحلة الاستعراضية لهذه الفئة. اجتاز الخليفي مرحلة اليوم خلال 3:15.7 دقائق، وبفارق 3.4 ثواني عن الدرّاج الإماراتي خالد جاسم الرئيسي.

وبالانتقال لفئة الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن، خسر الدرّاج الإماراتي سُلطان علي البلوشي، الفائز بلقب هذه الفئة العام الماضي، أزيدَ من ثلاث دقائق أمام مُنافسيه، حيث سجل مُواطنه الدرّاج محمد الشامسي أسرع توقيت في هذه الفئة.

ويُشارك في نُسخة هذا العام 31 سيارة، و 10 سيارات “باغي”، وشاحنة واحدة، وأربع درّاجات نارية من ذوات العجَلَتَيْن، وأربع أخرى من ذوات العجلات الأربع “كوادز”، مما يُشير إلى الشعبية المُتزايدة للراليات الصحراوية في المملكة العربية السعودية.

يُشرف على تنظيم النُسخة الـ 14 من رالي حائل – نيسان 2019 هيئة تطوير حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة. وبإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل.

يوم غدّ، الأحد، سيخوض المُشاركون أولى المراحل الطويلة، مرحلة “بقعاء”، حيث ستبدأ وتنتهي في بقعاء، في مسارٍ مُغلق بطول 189.05 كيلومتر، وتقع هذه البلدة على بُعد 109.49 كيلومترات من مركز المغواة للمُؤتمرات، الذي يستضيف المقر الرئيسي للرالي، هذا وستبدأ المرحلة في الساعة التاسعة والربع صباح الأحد.

كما تواصل شركة نيسان للسيارات رعايتها للحدث الأضخم محليًا للعام السادس على التوالي.

الترتيب العام المُؤقت لرالي حائل – نيسان الدولي 2019 – النُسخة الـ 14، وذلك بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية:

السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- عيسى الدوسري (السعودية)/ علي حسن عُبيد (الإمارات) – نيسان نافارا بيك أب – 3:05.0 دقائق

02- ناصر العجمي (الكُويت)/ شاهين المضاحكة (الكُويت) – نيسان – 3:16.8 دقائق

03- عبد اللـه الحريز (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) – نيسان نافارا بيك أب – 1:18.9 دقائق

04- مُحمد التويجري (السعودية)/ عُمر عبد اللـه اللاحم (السعودية) – تويوتا – 3:20.1 دقائق

05- أحمد الشمري (السعودية)/ وليد الفعيم (السعودية) – نيسان – 3:24.1 دقائق

06- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فرنسا) – نيسان – 3:24.2 دقائق

07- أحمد الشهيل (السعودية)/ رشيد الشمري (السعودية) – نيسان باترول – 3:24.3 دقائق

08- متعب القنون (السعودية)/ عبد اللـه القنون (السعودية) – نيسان 3:24.4 دقائق

09- مُنيف السلماني (السعودية)/ عبد السلام النمّاش (السعودية) – نيسان “تي 2” – 3:27.2 دقائق

10- فارس المشناء (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) – نيسان – 3:28.1 دقائق

السيارات العملانية “يو تي في”:

السائق والملّاح المركبة التوقيت

01- صالح عبد اللـه السيف (السعودية)/ شاكر التويجري (السعودية) – كان – آم “تي 3” – 3:09.8 دقائق

02- خالد الجافلة (الإمارات)/ أحمد مالك (الإمارات) – كان – آم “تي 3” – 3:12.8 دقائق

03- خليل التويجري (السعودية)/ وليد التويجري (السعودية) – كان – آم “تي 3” – 3:19.4 دقائق

04- طلال الذكير (السعودية)/ كينيل سوبين (روسيا) – كان – آم “تي 3” – 3:20.6 دقائق

05- سامي إبراهيم القفاري (السعودية)/ إبراهيم المحميد (السعودية) كان – آم “تي 3” – 3:22.0 دقائق

الشاحنات:

السائق والملّاح الشاحنة التوقيت

01- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية) – شاحنة مرسيدس “تي 4” – 4:08.6 دقائق

الدراجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخليفي (السعودية) – ياماها – 3:15.7 دقائق

02- خليفة جاسم الرئيسي (الإمارات) – هوندا – 3:19.1 دقائق

03- عبد المجيد عبود (السعودية) – ياماها – 3:22.8 دقائق

04- عبد السلام همام (السعودية) ياماها – 3:39.0 دقائق

الدراجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- محمد الشامسي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:51.7 دقائق

02- علي البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:51.9 دقائق

03- عبد اللـه بن دحان (الإمارات) – ياماها – 3:53.6 دقائق

04- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 6:05.0 دقائق