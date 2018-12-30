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تنافس خليجي سعودي وكويتي وأماراتي وعماني في حائل   

تنافس خليجي سعودي وكويتي وأماراتي وعماني في حائل   

منطقة حائل

تنافس خليجي سعودي وكويتي وأماراتي وعماني في حائل   

تنافس خليجي سعودي وكويتي وأماراتي وعماني في حائل   
http://almnatiq.net/?p=674388
المناطق - حائل

اعتمد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قائمة المُشاركين في رالي حائل نيسان الدولي 2019، والتي تضمنت 53 مُشاركًا دوليًا في فئة السيارات، وسبعة مُشاركين في فئة الدراجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات “كوادز”، وجاء السائق السعودي عيسى الدوسري، الفائز بلقب النُسخة الماضية، في رأس قائمة المُشاركين، حيث سيُشارك سائق فريق “إي دي للسباقات” خلف مقود سيارة نيسان نافارا بيك أب، ولن تكون مهمة الدوسري بالسهلة أمام قائمةٍ قوية من المُنافسين، جاؤوا من دولتي الكُويت والإمارات العربية المُتحدة إضافةً إلى مُواطنيه السعوديين. علاوةً على ذلك، ضمت القائمة ملّاحين من روسيا وسلطنة عُمان وفرنسا، وهو ما سيُضفي لمسةً عالمية على هذا الحدث. ومن بين أبرز الأسماء في هذه القائمة الطويلة، والتي تُهيمن عليها سيارات نيسان مع 24 سيارة، نجد اسم إبراهيم المهنّا، الفائز السابق بلقب الرالي، حيث سيُشارك في شاحنة مرسيدس جديدة 4×4، وصالح السيف، الذي يأمل بأن يتصدر ترتيب المُتنافسين في الرالي في مُطيته “كان – آم” باغي. فيما سيُشارك عبد اللـه الأسمر الرمال في سيارة تويوتا مع ملّاحه الكُويتي نواف العنزي. كما تضمنت القائمة أسماء سائقين سعوديين، منهم: مشعل سعود الصعيدي، وخالد أحمد الفريحي وأحمد عبد اللـه الشهيل. وإضافةً إلى أبناء البلد، لدينا سائقين كُويتِيين وإماراتيين يأملون المُنافسة على لقب الرالي، وتسجيل اسم أول سائق سعودي يفوز بلقب الرالي مُنذ 14 عامًا. فمن دولة الكُويت لدينا سالم الظفيري وملّاحه فارس الظفيري، اللذان سيُشاركان في سيارة نيسان باترول، وسيُواجهان التحدّي الإماراتي، المُتمثِّل بالسائق المُحنَّك خالد الجافلة وملّاحه الكُويتي ناصر محمد العجمي، والسائق عبد اللـه حريز، الذي سيُشارك في سيارة نيسان نافارا بيك أب ثانية تحمل ألوان فريق “إي دي للسباقات”. كما سيُشارك سائق الراليات الصحراوي الخبير الظبياني يحيى الهلي مع ملّاحه خالد الكندي في سيارة نيسان بيك أب.
انطلاق الدرجات : 
وانطلقت فعاليات الرالي في الساعة الثانية والنصف، عصر أمس السبت ، بانطلاقة المُشاركين في فئة الدرّاجات النارية، يليها المُشاركون في فئة السيارات في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

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