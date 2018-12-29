أمير حائل يعطي شارة بدء رالي حائل نسيان في نسخته ال ١٤

المناطق - حائل

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لتنظيم رالي حائل شارة انطلاق سباق رالي حائل نيسان الدولي 2019 في نسخته الرابعة عشر، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد نائب أمير المنطقة، والأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس هيئة تطوير حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن خالد آل سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد آل سعود، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضيوف الرالي.

وفور وصول سموه لموقع الحفل في منتزه المغواة عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك تكريم الجهات الحكومية المشاركة في الرالي، وأعلن بعدها سموه انطلاق السباق لرالي حائل نيسان الدولي في نسخته ال ١٤..

وبعد الإعلان الرسمي عن انطلاق السباق، استعرضت أمام الحضور السيارات المشاركة ثم انطلقت المرحلة الاستعراضية في منتزه مشار “قرين عنز” بمنافسة 50 متسابقاً سعودياً وخليجياً وعالمياً، في تحدي مثير يمتد لخط سير يبلغ طوله 1272كم بمشاركة فئات الراليات الأربعةT1 , T2 , T3 , T4 من أجل خطف لقب رالي حائل نيسان الدولي 2019 م.

يذكر أن رالي حائل يأتي بتنظيم من هيئة تطوير حائل وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وبإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عضو الاتحاد الدولي للسيارات FIA.