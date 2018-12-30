احدث الأخبار

10 أبحاث علمية مثيرة شغلت الجميع عام 2018!
أبرز المواد
 أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم وشمال منطقة الرياض
أبرز المواد
 كلمة الفيصل قبل 50 عاماً .. تحظى باهتمام وفضول زوار الجنادرية
أبرز المواد
 الصين تطلق ستة أقمار صناعية لدراسة بيئة الغلاف الجوي
أبرز المواد
 أوبريت ” سلمان التاريخ” يزين فعاليات قرية تبوك بالجنادرية
أبرز المواد
 جوتيريش: مخاطر العام الماضي مستمرة.. والعالم يخضع لـ “اختبار قوة تحمل”
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينزع مئات الألغام من طريق رئيس في الحديدة
أبرز المواد
  الخليفي يتصدر ترتيب فئة الدراجات رُباعية العجلات “الكوادز” وصالح السيف يتصدر فئة “الباغي”.
منطقة حائل
 أمير حائل ونائبه يحتفلان بزواج احد أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد .. محمد عثمان
منطقة حائل
 زارته وفود دبلوماسية واجتماعية وشخصيات عامة : جناح الجامعة يتميز ضمن بيت الجوف بالجنادرية
محليات
 جناح الخرج في الجنادرية يستقبل زواره بالقهوة
محليات
 تنافس خليجي سعودي وكويتي وأماراتي وعماني في حائل   
منطقة حائل
10 أبحاث علمية مثيرة شغلت الجميع عام 2018!

10 أبحاث علمية مثيرة شغلت الجميع عام 2018!

أبرز المواد
أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم وشمال منطقة الرياض

أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم وشمال منطقة الرياض

أبرز المواد
كلمة الفيصل قبل 50 عاماً .. تحظى باهتمام وفضول زوار الجنادرية

كلمة الفيصل قبل 50 عاماً .. تحظى باهتمام وفضول زوار الجنادرية

أبرز المواد
الصين تطلق ستة أقمار صناعية لدراسة بيئة الغلاف الجوي

الصين تطلق ستة أقمار صناعية لدراسة بيئة الغلاف الجوي

أبرز المواد

أوبريت ” سلمان التاريخ” يزين فعاليات قرية تبوك بالجنادرية

أوبريت ” سلمان التاريخ” يزين فعاليات قرية تبوك بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=674407
المناطق - واس

عرضت قرية منطقة تبوك التراثية بمهرجان الجنادرية “33” يوم أمس، أوبريتاً بعنوان “سلمان التاريخ شارك في تقديمه أكثر من 90 طالباً من إدارة التعليم بالمنطقة، إلى جانب الفرق الشعبية، اشتمل على 8 لوحات استعراضية، وسط حضور كبير للزوار.
وتواصل القرية تقديم فعالياتها على مسرحها بالجنادرية، الذي يحتضن عروضاً للفلكلور الشعبي المتنوع، وتعبر عن محافظات منطقة تبوك الصحراوية والساحلية تشمل ألوان السامري والعرضة والربابة بمشاركة فرق أملج وتيماء وفرقة مدينة تبوك، إلى جانب عرض أفلام وثائقية عبر الشاشة الرئيسية للمسرح يتعرّف الزائر من خلالها على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة.
ويجذب سوق الحرف اليدوية في القرية اهتمام الزوار ، من خلال مشاركة 24 حرفة يدوية تشتهر بها المنطقة, يقدم من خلالها الحرفيون مشغولاتهم التي هدفت إلى استذكار ماضي الآباء والأجداد وملامستها للتراث, والتي تنوعت ما بين صناعة الأشورة والمخادج البحرية، وصناعة النواظير البحرية، وفتل الحبال وتوليف الحجر والبناء التبوكي القديم، وصناعة السفن الشراعية، ونجارة الأبواب والشبابيك القديمة وصناعة الأشرعة والخسف، وكذلك الصخواي البحرية وحياكة وتطريز السدو، إضافةً إلى معرض للمقتنيات التبوكية التراثية التي كان يستخدمها أبناء المنطقة في السابق.

روابط ذات صلة

10 أبحاث علمية مثيرة شغلت الجميع عام 2018!

10 أبحاث علمية مثيرة شغلت الجميع عام 2018!
أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم وشمال منطقة الرياض

أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم وشمال منطقة الرياض
كلمة الفيصل قبل 50 عاماً .. تحظى باهتمام وفضول زوار الجنادرية

كلمة الفيصل قبل 50 عاماً .. تحظى باهتمام وفضول زوار الجنادرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*