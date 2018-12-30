الصين تطلق ستة أقمار صناعية لدراسة بيئة الغلاف الجوي

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أرسلت الصين بنجاح ستة أقمار صناعية من طراز “يونهاي-2” لدراسة بيئة الغلاف الجوي إلى جانب قمر صناعي لاختبار الاتصالات، إلى المدار أمس السبت.

وتم إطلاق هذه الأقمار الصناعية على متن صاروخ من طراز “لونغ مارش-2 دي” من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين في الساعة 00ر16 بالتوقيت المحلي.

وذكر مصدر أنه سوف يتم استخدام الأقمار الستة لدراسة بيئة الغلاف الجوي ومراقبة بيئة الفضاء، ومنع و تقليل الكوارث وإجراء تجارب علمية.