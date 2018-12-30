كلمة الفيصل قبل 50 عاماً .. تحظى باهتمام وفضول زوار الجنادرية

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حظيت كلمة مسطرة بيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مدونة بتاريخ 18 / 3 / 1391 ، عند افتتاحه لمركز تدريب الرماية بالأمن العام ، باهتمام زوار جناح الأمن العام بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 .

ووقف الزوار متأملين معاني الكلمات التي سطرها الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – بيده ، التي حملت الكثير من معاني العزيمة والإصرار في الدفاع عن أمن هذا الوطن، وروعة وجمال خطه _ رحمه الله _ الذي حاز على إعجابهم ودفعهم الفضول للبحث عن مناقب الفيصل وصفاته .