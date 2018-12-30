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أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم وشمال منطقة الرياض

أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم وشمال منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=674420
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق الرياض ، القصيم ، القريات ، طريف و الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، و يتوقع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، حائل و القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة الجوف، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية ، القصيم و الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض. وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المناطق الغربية والشمالية الغربية من المملكة.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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