ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل أحد أبرز قياداتها الميدانية في الجوف

المناطق - الرياض

اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع أحد أبرز قياداتها الميدانية في جبهة الجوف شمال اليمن.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للميليشيات خبر تشييع القيادي الحوثي وقائد جبهة صِبرين مختار أحمد المحاقري، الذي قُتل مع عدد من مرافقيه خلال المواجهات مع قوات الشرعية في مديرية خب والشعف.

وكانت القوات الحكومية أعلنت عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من المديرية، توغلت على إثرها قوات الشرعية في جبهة صبرين، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، أن “العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف، واستعادة الشرعية، وإنهاء الانقلاب، وعودة الأمن والاستقرار لليمن”.

وأشاد النخعي خلال اطلاعه، السبت، على سير العمليات العسكرية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، بالانتصارات التي أحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية.