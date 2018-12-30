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تفاعل زوار الجنادرية مع الفرق التطوعية بالدفاع المدني

تفاعل زوار الجنادرية مع الفرق التطوعية بالدفاع المدني

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تفاعل زوار الجنادرية مع الفرق التطوعية بالدفاع المدني

تفاعل زوار الجنادرية مع الفرق التطوعية بالدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=674436
المناطق - واس

سجلت كشوفات الفرق التطوع بمهام الدفاع المدني تفاعلاً من زوار مهرجان الجنادرية 33 ، حيث شهد جناح الدفاع المدني بالجنادرية إقبالا كبيرا من الزوار لتسجيل اسمائهم في السجلات ، لتأهيلهم للانضمام للفرق التطوعية والمشاركة في تحقيق أهدافها السامية الوطنية والإنسانية.
وتتكون الفرق التطوعية المسجلة بنظام التطوع فى موقع المديرية العامة للدفاع المدني أكثر من (38) فريقاً تطوعياً ويشارك في معرض المديرية العامة للدفاع المدني بالجنادرية “33” ثلاثة نماذج للفرق التطوعية وهي ؛ فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ وفريق أجاويد السعودية وكذلك نموذج التطوع الفردي.
ويعد فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ أحد الفرق التطوعية التي تضم كوادر وطنية ذات كفاءة عالية , تعمل في عدة مناطق بالمملكة وتستقطب المتطوعين ، لتهيئتهم وتدريبهم على مهام البحث والإنقاذ .
ويتميز فريق السلام السعودي بقدرات عالية في تنفيذ مهام البحث والإنقاذ في حالات الكوارث مما جعله يحصل على إشادة دولية بما يتمتع به عناصره من كفاءة مهنية عالية وقدرات في تنفيذ مهام البحث والإنقاذ في أشد الظروف وأصعبها .
كما يقوم الفريق بدور إنساني كبير لدعم الأسر المنتجة والتكافل الاجتماعي وتقديم دورات توعويه وتثقيف المجتمع بالأعمال التطوعية والتنموية.
فيما تختص فرقة أجاويد السعودية التطوعية بغرس مفاهيم العمل التطوعي ورسالته الوطنية والإنسانية لدى الأطفال من خلال توظيف المرسم التي تساعد على معرفة معنى العمل التطوعي ، وأهدافة ، ومتطلباته وكيفية المشاركة فيه ، بالإضافة إلى توجيه رسائل توعوية لهم عن أهمية الوقاية من الحوادث بإتباع إرشادات السلامة في المنزل.

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