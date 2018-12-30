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20 قتيلا جراء انهيارات أرضية وفيضانات شرق الفلبين

20 قتيلا جراء انهيارات أرضية وفيضانات شرق الفلبين
http://almnatiq.net/?p=674459
المناطق - واس

لقي 20 شخصًا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن منخفض استوائي أسفر عن هطول أمطار غزيرة شرق الفلبين، حسبما أفاد مسؤولو الطوارئ ومصادر في الشرطة اليوم.
وقال المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث: “إن نحو خمسة آلاف شخص نزحوا بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في الأقاليم الستة التي تحملت النصيب الأوفر من الأمطار”.
وأضاف المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث أن أربعة أشخاص قتلوا أيضًا جراء انهيار أرضي منفصل في بلدة تيوي الواقعة أيضًا في إقليم الباي.
وأوضح المكتب أن أربعة أشخاص قتلوا في إقليم سورسوجون القريب، واثنان في كامارين سور، وسبعة في ماسبات، ولكن لم تتوفر على الفور أي تفاصيل بشأن ملابسات تلك الحوادث.
وذكر مسؤولو الطوارئ أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن العديد من المفقودين في المناطق المتضررة.
وأفاد مكتب الأرصاد الجوية أن قوة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة يوم السبت، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية والوسطى.

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