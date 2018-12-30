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جناح الخرج في الجنادرية يستقبل زواره بالقهوة..ووضوح الرؤية توزع اكثر من10ألاف هدية لزوار

جناح الخرج في الجنادرية يستقبل زواره بالقهوة..ووضوح الرؤية توزع اكثر من10ألاف هدية لزوار
http://almnatiq.net/?p=674462
المناطق -الجنادرية 
تلألأ جناح محافظة الخرج في مهرجان الثقافة والتراث الجنادرية 33، واستقبل زواره ببساط الكرم أمام الضيوف، وامتدت الأيادي بإشارات الترحيب وبالقهوة العربية والتمر في مدخل الجناح ضيافةً للزوار ثم بعدها تجولوا  بين إرثها الثقافي والتاريخي، وفي الوقت نفسه نظرة إلى الحاضر والمستقبل و تسليط الضوء على موروثها الغني .
وتجول الزوار في أركان جناح الخرج واطلعوا  على ركن مؤسسة وضوح الرؤية للدعاية والإعلان والتي قامت ببناء جناح الخرج في وقت وجيز لم يتجاوز الشهر رغم ضخامة المبنى وكبر مساحته  و تعدد الأركان وقدم ركن وضوح الرؤية للزوار أكثر من 10 ألاف هدية حتى اليوم الثامن من المهرجان كما قامت بشرح موجز عن العديد من مشاركاتها في مهرجانات وفعاليات بالخرج وماتقدمه من خدمات إعلانية ودعائية.
 الجدير بالذكر شاركت وضوح الرؤية بأكثر من 120  من كادرها العامل في المؤسسة و تعتبر من أكبر المؤسسات الإعلانية بالمحافظة في تعدد الأنشطة وتنوع الأعمال و الشراكات المجتمعية و الخدمية و التجارية وتسعى لتقديم كل ماهو مميز تحت منظومة ترضي العميل وتظهر عملها باحترافية عالية وهذا ماقاموا به من جهد في ظهور جناح الخرج في مهرجان الجنادرية 33 بمظهر مميز ومشرِّف.
 

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