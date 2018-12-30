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الخرج تجمع التراث والحضارة والصناعة في جناحها بـ”الجنادرية 33″

الخرج تجمع التراث والحضارة والصناعة في جناحها بـ”الجنادرية 33″
http://almnatiq.net/?p=674465
المناطق - الرياض

جمعت محافظة الخرج التراث والحضارة والصناعة من خلال جناحها المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33”.

ويحتوي الجناح على خيمة الصقارين وعيون الخرج والساقي وبرج الخرج وكذلك “متحف الخرج” الذي قدّم ماضي وحاضر المحافظة، كما يشهد الجناح تنوع الفعاليات والأنشطة.

من جانبه، قال محمد بن ناصر مالك متحف بمحافظة الخرج، إن “القطع الأثرية الموجودة بالخرج قديمة جداً”، حيث يضم المتحف ما كان يباع في الدكان قديماً والعذار القديم وركن العروسة والكاويات القديمة وعدة النجار والخراز والصايغ.

وأضاف: “بلغ عدد القطع الموجودة حوالي 5000 قطعة من النوادر، وهي للعرض وليست للبيع”، مرجعاً سبب عمله على هذا المتحف إلى هوايته جمع الأشياء القديمة والأثرية منذ صغره، حيث كانت البداية في عام 1422هـ.

وأكد بن ناصر حرصه على المتحف والقطع الموجودة فيه لأن كل قطعة مكملة للثانية.

ونوّه بأنه يسعى يهدف إلى تطوير متحفه والسماح للجميع بدخوله والاستمتاع بمشاهدة تراثنا الذي نعتز به كسعوديين.

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