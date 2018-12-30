جناح “هدف” في الجنادرية يعرف الزائرات على آليات التسجيل في برنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة

المناطق - الرياض

اطلعت زائرات جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، على الخدمات التي يقدمها برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة”، وكيفية الاستفادة منه وآليات التسجيل فيه.

وشهد ركن “قرة” توافد أعداد كبيرة من النساء اللاتي يسعين للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق للموظفات والباحثات عن عمل، في الوقت الذي أكدت فيه القائمات على الركن أهمية التسجيل وتفعيل الاشتراك في البرنامج لتمكين الموظفات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لعميلاته من خلال هذا البرنامج الطموح.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

ويتيح البرنامج للسعوديات العاملات في القطاع الخاص التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية. www.qurrah.sa

ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين سيغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.