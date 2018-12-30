هجوم إلكتروني “خارجي” يشل صحفا أمريكية

المناطق - وكالات

تسبب هجوم إلكتروني، السبت، في اضطراب واسع لحركة طباعة وتوزيع عدة صحف أميركية مثل “لوس أنجلوس تايمز” و”شيكاغو تريبيون” و”بالتيمور صن”.

وذكرت “لوس أنجلوس تايمز” نقلا عن مصدر على معرفة بالوضع أن الهجوم الإلكتروني مصدره خارج الولايات المتحدة فيما يبدو.

وقالت الصحيفة إن الهجوم أدى إلى تأجيل توزيع نسخة السبت من صحف “ذا تايمز” و”تريبيون” و”صن” وصحف أخرى تصدر في لوس أنجلوس.

وتابعت أن النسخ الخاصة بالساحل الغربي من صحيفة “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” تأثرت أيضا بالهجوم.

وأفادت شركة “تريبيون بابليشينغ”، التي تملك عدة صحف أميركية، بأنها رصدت البرنامج الخبيث يوم الجمعة.

وذكرت ماريسا كولياس، المتحدثة باسم تريبيون بابليشينغ، أن الفيروس أضر بالأنظمة التي تستخدم لطباعة وإنتاج “الصحف عبر ما نملكه في مختلف منشآتنا”.

وأضافت في بيان “لا أدلة على الوصول إلى المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمان العملاء أو بيانتهم الشخصية”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إنها تدرس الموقف.

وأضافت المتحدثة كيتي والدمان في بيان “نحن على علم بتقارير عن هجوم إلكتروني محتمل يؤثر على عدة مؤسسات إخبارية ونعمل مع شركائنا في الحكومة والصناعة لفهم الموقف على نحو أفضل”.